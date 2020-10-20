تجاوز مرحلة الخطر.. أسرة صائب عريقات تكشف لـ«الدستور» وضعه الصحي

أعلنت عائلة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، استقرار وضعه الصحى عقب تدهور صحته خلال الأيام الماضية جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال السفير محمد عريقات الأمين العام لائتلاف شباب فلسطين وابن عم صائب عريقات، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الحالة الصحية للدكتور عريقات تحسنت ووضعه الصحى مستقر الآن.وأوضح السفير محمد عريقات نجل عم الدكتور صائب، أن الأخير تجاوز مرحلة الخطر وبدأ الأطباء في تقليل الأكسجين الصناعي تدريجيًا، وخلال 48 ساعة سيتم التخفيف مجددا حتى يعود للتنفس من الأكسجين الطبيعي.يذكر أن الدكتور صائب نقل يوم الأحد الماضى إلى مستشفى في تل أبيب إثر تدهور صحته، حيث أعلن مطلع الشهر الجاري عن إصابته بفيروس كورونا في بيته بالضفة الغربية، ونقل إلى المستشفى الإسرائيلي بطلب من المسؤولين الفلسطينيين.