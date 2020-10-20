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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

تدشين صندوق تنمية إسرائيلي إماراتي أمريكي بقيمة 3 مليارات دولار

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:08 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
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أعلن الاحتلال الإسرائيلي والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تدشين صندوق مشترك للتنمية بقيمة 3 مليارات دولار، تحت اسم "صندوق إبراهيم".

واستقبل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، وفدًا حكوميًا إماراتيًا يضم كل من حميد الطاير وزير الإمارات للشئون المالية، وعبيد بن طوق وزير الاقتصاد، وعمر غباش مساعد وزير الخارجية الإماراتي والتعاون الدولي للشئون الثقافية.

ورافق الوفد الإماراتي آخر أمريكي يترأسه ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكية، الذي حضر عشاء عمل، أمس الثلاثاء، مع مسئولين إماراتيين وإسرائيليين في أبوظبي.

وتعد تلك الزيارة هي الأولى لوفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل منذ توقيع اتفاق السلام بينهما برعاية أمريكية، منتصف شهر سبتمبر الماضي.

من جانبه، قال نتنياهو، خلال مراسم استقبال الوفد الإماراتي في مطار بن جوريون، إن ما يحدث هو صناعة جديدة للسلام سيبقى في ذاكرة الأجيال القادمة.

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