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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

القائمة الكاملة للموظفين المعاد تعيينهم بالجهات الحكومية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:34 ص
الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم
أميرة ممدوح
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أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الانتهاء من دراسة إعادة تعيين «التسوية» لعدد 4127 موظف من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة طبقًا للضوابط المحددة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الحالي 2020.

وأوضح جهاز التنظيم والإدارة وفقًا لمنشور صادر عنه حصلت عليه «الدستور» أن الدفعة الأخيرة من العاملين الحاصلين على التسوية الوظيفية شملت 1714 موظف على مستوى 66 جهة حكومية، جاء في صدارتها الأزهر الشريف بعدد 463 موظف، يليه مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية بعدد 216 موظف، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بعدد 203 موظف، ديوان عام محافظة القليوبية بعدد 180 موظف، مصلحة الميكانيكا بعدد 142 موظف، وزارة الصحة والسكان 71 موظف، ديوان عام محافظة المنيا 57 موظف، هيئة الأوقاف المصرية 49 موظف.

أما الدفعة السابقة فشملت 1690 موظف ممن صدر بحقهم قرارات إعادة التعيين بالمؤهلات الأعلى خلال شهر أغسطس الماضي، الذين تركز العدد الأكبر منهم بالأزهر الشريف 342 موظف، مستشفيات جامعة عين شمس 172 موظف، مستشفى الأقصر الدولى 174 موظف.

فيما بلغ عدد أصحاب التسويات خلال شهر يوليو 723 موظف على مستوى 24 جهة حكومية، أبرزها مصلحة الضرائب المصرية بعدد 186 موظف، ديوان عام محافظة الفيوم 88 موظف، القنوات الإقليمية بالهيئة الوطنية للإعلام 76 موظف، ديوان عام محافظة الدقهلية 68 موظف، جامعة قناة السويس 66 موظف، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 57 موظف.
قائمة الموظفين المعاد تعيينهم
قائمة الموظفين المعاد تعيينهم
قائمة الموظفين المعاد تعيينهم
قائمة الموظفين المعاد تعيينهم
قائمة الموظفين المعاد تعيينهم
قائمة الموظفين المعاد تعيينهم
القائمة الكاملة للموظفين المعاد تعيينهم بالجهات الحكومية
قائمة الموظفين المعاد تعيينهم
قائمة الموظفين المعاد تعيينهم
قائمة الموظفين المعاد تعيينهم
قائمة الموظفين المعاد تعيينهم
قائمة الموظفين المعاد تعيينهم
قائمة الموظفين المعاد تعيينهم
القائمة الكاملة للموظفين المعاد تعيينهم بالجهات الحكومية

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