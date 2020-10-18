647 إصابة جديدة بكورونا في أذربيجان

أعلنت السلطات الأذرية عن تسجيل 647 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضح مجلس الوزراء- في بيان وفقًا لوكالة أنباء (تريند) في أذربيجان اليوم الأحد- أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 44 ألفًا و964 إصابة تعافى منها 40 ألفًا و37 شخصًا وتوفي 626 آخرين، كما يخضع حاليًا 4301 شخص للرعاية الصحية بالمستشفيات الخاصة لعلاج مُصابي كورونا.وأشارت إلى أنه تم إجراء 9089 اختبارًا في أذربيجان السبت؛ ليصل إجمالي عدد الاختبارات التي أُجريت منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و228 ألفًا و24 اختبارًا حتى الآن.