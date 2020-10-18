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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استقرار في أسعار الذهب اليوم الأحد 18 أكتوبر

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:12 ص
الذهب
الذهب
دعاء أبو العزم
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شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة استقرار البورصات العالمية.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلات على المواطنين وضبط حركة الأسواق.

- أسعار الذهب اليوم

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في الأسواق في أسعار الذهب نتيجة استقرار البورصات العالمية.

وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور" أن أسعار الذهب سجلت سعر يبدأ من ٧٠٩ جنيه للعيار الواحد من عيار ١٨ وسجل عيار ٢١ نحو ٨٢٧ جنيه وسجل سعر عيار ٢٤ نحو ٩٤٥ جنيه.

- سعر جنيه الذهب

وأفاد عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن الجنيه الذهب سجل سعر ٦١٦٦ جنيه وسجلت الأوقية العالمية نحو ١٩٠٦ دولار.

وأوضح نجيب، أن أسعار الذهب العالمية تشهد حالة من عدم الاستقرار بين الارتفاع والانخفاض بسبب توتر البورصات العالمية المتأثرة بالسياسات الاقتصادية منذ بداية أزمة كورونا بسبب إقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذ آمن للاستثمار في ظل الظروف الراهنة.

وعلى المستوى المحلي، أشار إلى أن مبيعات الذهب تأثرت خلال العام الجاري بسبب توقف حركة البيع والشراء لفترة خلال فترات الحظر.

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