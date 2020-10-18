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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران وأوكرانيا تبحثان ملف تعويضات ضحايا الطائرة المنكوبة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:37 ص
الطائرة المنكوبة
الطائرة المنكوبة
وكالات
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تبدأ طهران وكييف، يوم الإثنين، محادثات تستمر لمدة 3 أيام حول بنود التعويضات التي ستدفعها إيران لأقارب ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الجيش الإيراني عن طريق الخطأ في يناير 2020.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" تستضیف العاصمة طهران خلال الفترة من یوم الإثنین 19 أكتوبر لغایة الأربعاء 21 أکتوبر الحالي، الجولة الثانیة من المفاوضات بین إیران وأوکرانیا بشأن حادث تحطم طائرة الرکاب الأوکرانیة.

وفي تصريح لمنظمة الإعلام الوطنية الأوكرانية، أوضح مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية محسن بهاروند، أن هذه الجولة من المفاوضات تضم 3 اجتماعات فنية، الأول حول الشؤون الفنية التي تتابعها منظمة الطيران المدني، والثاني لمناقشة الشؤون القضائية بحضور جهاز القضاء، والاجتماع الثالث يخص الشؤون القانونية لتحديد قيمة التعويض عن الخسائر التي لحقت بالأشخاص والطائرة.

وأكد محسن بهاروند أنه لو حققت هذه الاجتماعات الثلاثة تقدما، سيلحقها اجتماع عام بحضور مساعدي وزيري الخارجية الإيراني والأوكراني من أجل تقييم التقدم الحاصل عبر تلك الاجتماعات.

وتابع مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية قائلا: "لو اقتضت الحاجة إلى تقديم التوجيهات سنقوم بذلك ونحدد الخطوات للمفاوضات اللاحقة"، مضيفا: "نبذل جهدنا لبلوغ النتيجة عبر هذه المفاوضات في أسرع وأقصر وقت ممكن".

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