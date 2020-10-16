رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مصنع ينتج حلاوة طحينية بمسميات تجارية مشهورة بالإسماعيلية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:40 م
مباحث التموين بالإسماعيلية
مباحث التموين بالإسماعيلية
طباعة
تمكن رجال مباحث التموين بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مديرية التموين بالمحافظة برئاسة حامد إبراهيم من ضبط مصنع لإنتاج الحلاوة الطحينية يقوم بالغش بإنتاج حلاوة طحينية بمسميات تجارية مشهورة وتقليد علامتهم التجارية.

وكانت حملة مكبرة لرجال التموين، برئاسة العميد “وائل زكي” مساعد مدير إدارة مباحث التموين لمنطقة شرق الدلتا ومدن القناة، والعميد ”محمد الأعصر” رئيس مباحث تموين الإسماعيلية، وإبراهيم الحارون رئيس الرقابة التموينية وهريدي محمد.

وتمكنت الحملة من ضبط حوالي طن من الحلاوة الطحينية بدائرة مركز شرطة فايد.

كما أسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المستلزمات الطبية وتم التحفظ على ما يقرب من 20 ألف قطعة من كاب طبيب وبالطو ومستلزمات أخرى.

تحررت المحاضر اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها للنيابة العامة لمتابعة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصدر بـ«التعليم» يكشف موقف دراسة القصة للمراحل الدراسية الثلاث

انتصار السيسي تنعى أرملة الفريق محمد العصار

رئيس الوزراء يشدد على سداد الأعباء التصديرية المتأخرة قبل نهاية العام

تعليم كفر الشيخ: إصابة مدرس بكورونا والاشتباه في 5

الصور

image description

«سينا».. حكاية أول متلازمة داون يصعد جبل الجلالة بدراجة (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحى منفلوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي مدير مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني والوفد المرافق

image description

دمياط تضع اللمسات النهائية على استعدادات العام الدراسي الجديد

image description

100 صورة من جنازة محمود ياسين

الأكثر قراءة

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

تعطل مركبهم بالغردقة.. إنقاذ 11 مصريًا وسائحَين من الغرق

سفير الصين بالقاهرة يكرم طفلًا مصريًا حصد جائزة دولية

جنا عمرو دياب تثير الجدل مجددًا بصورة جريئة: «بابا فين يا لينا»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

تقرير: كورونا يهدد مستقبل جيل كامل من أطفال العالم

طبيب روسي يرجح بدء استقرار أوضاع كورونا خلال أسبوعين

تزايد إصابات كورونا داخل دور رعاية المسنين بألمانيا

غدا.. «الأسمرات» تستضيف أكبر مهرجان لألعاب الانزلاق

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
شهر أكتوبر فى التاريخ المصرى
مدحت بشاى
«النساء آتون»
جمال طه
خلف كواليس مفاوضات «الناقورة»
ماجد حبته
مقاطعة كل ما هو تركى
المزيد

الثقافة

افتتاح العرض المسرحى «ريسايكل» بمسرح الطليعة الأحد

مذكرات هيكل لـ«الباز» تتصدر غلاف مجلة روز اليوسف

صدور «صائد الثعالب» المجموعة القصصية الأولى لـ ليليت فهمي

بعد تخرج دفعته الأولى.. خط سير مشروع «ابدأ حلمك»