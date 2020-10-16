ضبط مصنع ينتج حلاوة طحينية بمسميات تجارية مشهورة بالإسماعيلية

تمكن رجال مباحث التموين بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مديرية التموين بالمحافظة برئاسة حامد إبراهيم من ضبط مصنع لإنتاج الحلاوة الطحينية يقوم بالغش بإنتاج حلاوة طحينية بمسميات تجارية مشهورة وتقليد علامتهم التجارية.وكانت حملة مكبرة لرجال التموين، برئاسة العميد “وائل زكي” مساعد مدير إدارة مباحث التموين لمنطقة شرق الدلتا ومدن القناة، والعميد ”محمد الأعصر” رئيس مباحث تموين الإسماعيلية، وإبراهيم الحارون رئيس الرقابة التموينية وهريدي محمد.وتمكنت الحملة من ضبط حوالي طن من الحلاوة الطحينية بدائرة مركز شرطة فايد.كما أسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المستلزمات الطبية وتم التحفظ على ما يقرب من 20 ألف قطعة من كاب طبيب وبالطو ومستلزمات أخرى.تحررت المحاضر اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها للنيابة العامة لمتابعة التحقيق.