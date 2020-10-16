تونس والأرجنتين تبحثان سبل التعاون في مواجهة كورونا

بحث وزير الصحة التونسي، الدكتور فوزي مهدي، اليوم الجمعة، مع سفير الأرجنتين، كلاوديو خافيير روزينيويج، سبل دفع التعاون والشراكة بين البلدين، خاصة في المجال الصحي.وأوضحت وزارة الصحة التونسية، في بيان اليوم عقب استقبال الوزير التونسي، السفير الأرجنتيني، أن المحادثات دارت حول بحث سبل دفع التعاون والشراكة بين تونس والأرجنتين في المجال الصحي، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات في الاختصاصات الطبية الدقيقة، وتطرق الجانبان إلى مزيد من دفع الاستثمار والشراكة في مجال صناعة الأدوية.وأضافت الوزارة أن لقاء وزير الصحة التونسي، والسفير الأرجنتيني، تناول التأكيد على أهمية تبادل التجارب وتنسيق الجهود المشتركة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19).