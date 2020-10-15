انفجار عبوة ناسفة في مدينة عفرين شمالي سوريا

وقع انفجار في مدينة عفرين شمالي سوريا والخاضعة لنفوذ القوات التركية والمليشيات الموالية لها، نتيجة عبوة ناسفة موضوعة في حاوية قمامة في حي المحمودية بالقرب من المركز الثقافي، دون تسجيل إصابات أو وفيات حتى الآن.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم، إن المنطقة تحتوي على مقرات عسكرية للفصائل الموالية لتركيا، ويأتي ذلك في ظل استمرار الانفلات الأمني في المنطقة.وأوضح المرصد السوري، أنه سبق أن وقع انفجار في 5 أكتوبر الجاري، في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمالي حلب، نتيجة سيارة ملغمة انفجرت قرب مفرق معراتا على أطراف مدينة عفرين، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة.