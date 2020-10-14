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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«فرصة ذهبية»..«تراثنا» يدعم الصناعات التراثية والحرف اليدوية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:30 م
معرض تراثنا
معرض تراثنا
نيرمين كامل
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منح معرض "تراثنا" الذى افتتحه الرئيس السيسى بأرض المعارض فى منطقة التجمع، خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر الجارى، عدد أصحاب الأعمال النادرة فرصة ذهبية لعرض منتجاتهم التراثية واليدوية، يعطى الفرصة لإحياء هذه الحرف وتسويق المنتجات محليا والوصول بها إلى العالمية.

وقالت نهي علي، عضو بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في تصريحات خاصة للدستور إن معرض تراثنا يعد انطلاقة قوية للترويج للمنتجات التراثية والحرف اليدوية، يخلق فرصة
حقيقة لأكثر من 600 صانع لتسويق منتجاتهم،يعطي فرصة ذهبية للزوار لشراء هذه المنتجات بأسعار مخفضة.

وتابعت: يأتى المعرض في دورته الثانية منذ افتتاحه العام الماضي، لانقاذ أصحاب الأعمال من الركود بحركة البيع للمنتجات بسبب جائحة كورونا، فضلا على أنه يساعد في تخفيف الضغوط والأعباء الواقعة على المنتجين للمشروعات الصغيرة.

وأكدت نهي علي أن معرض تراثنا قدم عددا من الخدمات للعارضين، بمساعدتهم فى تعلم كثير من المهارات لتطوير مشروعاتهم، مضيفة أن الأمر يتم بالتعاون مع منظمة العمل الدولي للاتحاد الأوربي لوضع المنتجات على منصة العاملين بالمشروعات الصغيرة.

ويستكمل محمد فوزي، أحد المشاركين بالمعرض من دمنهور، إن تراثنا يساهم في تسويق المنتجات من خلال إتاحة فرص لعرضها لعدد كبير من الجمهور، مضيفًا أنه حصل على بطاقة دعوي للمشاركة هذا العام، فقد يشارك بـ 13 لوحة فنية.

وتابع: "اعمل حصير يتعلق على الجدران،واكتب آيات قرآنية عليه، السنه دي مكنتش هشارك لأن فترة كورونا كانت حركة البيع واقفة لكن بعد أن حصلت على دعوة للمشاركة جئت ع الفور.

"قطعت آلاف الأميال للمشاركة في معرض تراثنا"، بهذه الكلمات بدأ سيد أمين، أحد المشاركين في معرض تراثنا للقطع التراثية والحرف اليدوية، من مركز الفرافرة بالوادي الجديد، حديثه للدستور، مؤكدا إن معرض تراثنا أبرز المنتجات كافة علي المستوي الدولي، وخلق فرص عظيمة لتشويق المنتجات التراثية والحرف اليدوية، ودفع حركة بيع المنتجات بعد ركود دام شهور.

وتابع: تعد هذه أولي مشاركاته بهذا المعرض‘ فقد تقدم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد فوزه بالمركز الأول علي مستوي الجمهورية بمسابقة تميز للجمعيات الأهلية.

وقال محمد متولي، أحد المشاركين بمعرض تراثنا، من محافظة الغربية لـ"الدستور": لقد جاء العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة من كافة أنحاء الجمهورية للمشاركة في هذا المعرص الذى يلعب دور مهم في خلق فرص حقيقية لتسويق المنتجات، والعمل علي إحياء التراث المصري العريق.

وتابع:"شاركت في المعرض ببعض المنتجات اليدوية تجسد ما يمر به العالم من أحداث، وبالفعل كان للمعرض دور مهم في تسويق منتجاتي بين الزوار لاقتناء هذه المنتجات الفريدة من نوعها".

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