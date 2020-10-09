نقابة الموسيقيين تمنع «شاكوش وحمو بيكا» من الغناء فى المنصورية

شن على الشريعي، رئيس لجنة التفتيش والمتابعة، ومحمد صبحي، رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين، حملة على منطقة المنصورية بعد علمهما أن هناك أماكن تقيم حفلات ليلية داخل فلل بمنطقة المنصورية بمحافظة الجيزة، على إثرها نفذت النقابة حملة، أمس الخميس، بتعليمات من حمادة أبواليزيد، وكيل أول نقابة الموسيقيين، ومنعت حفلا لمطرب المهرجانات حسن شاكوش قبل أن يقوم بالغناء، كما منعت أيضا حفلا لحمو بيكا وهو يقوم بالغناء دون التصريح له رغم قرار إيقافه، وذلك لمخالفته قانون رقم 35 لسنة 87 وتعديلاته الخاصة بعدم الغناء دون الحصول على عضوية من نقابة المهن الموسيقية.ومن جانبه أكد رامي عادل، المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، أن النقابة مستمرة في الدفاع عن ‏حقوق الجمعية العمومية واتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية، ضد أى ‏شخص أو كيان أو جهة تخالف القانون والنظام العام والقواعد المعمول بها ‏داخل العمل النقابي.