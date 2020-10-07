وزيرة البيئة تستقبل سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بمقر بيت القاهرة لبحث سبل التعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبى فور استلامه مهام منصبه الجديد كسفير للاتحاد الأوروبي بالقاهرة.وأشاد السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بحملة eco egypt التي انطلقت من محمية رأس محمد للترويج للمحميات الطبيعية فى مصر، مؤكدا على دور مصر الهام في الحفاظ على التنوع البيولوجي.واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خطة مصر بشأن الحفاظ على موارد مصر الطبيعية خاصة التنوع البيولوجي والجهود المبذولة لتحسين وضع البنية التحتية للمحميات الطبيعية، مشيرة إلى أن حملة eco egypt التي تتولاها وزارة البيئة تهدف للترويج لـ13 محمية طبيعية من أصل 30 محمية موجودة بمصر، حيث يجرى إعداد البنية التحتية لها بالتنسيق مع القطاع الخاص وبدء العمل بثلاث محميات وهى رأس محمد والفيوم ووادي دجلة، حيث من المتوقع أن يتم تنفيذ أنشطة مختلفة داخل كل محمية بالتعاون مع المستثمرين من القطاع الخاص مع الحفاظ على التنوع البيولوجي داخل المحمية.وأشارت فؤاد إلى الدعم الموحد بين مصر والاتحاد الأوروبي لبدء التفاوض بشأن الأنشطة والمكونات البيئية الجديدة التي سيتم تنفيذها العام المقبل.كما أكد سفير الاتحاد الأوروبي بأنه سيتم العمل على مراعاة تأثير تداعيات الصفقة الأوروبية على الدول التي يمكن أن تضار بشكل أو بآخر منها، كما أشار السفير إلى أن الاتحاد الأوروبي سوف ينفذ مسابقة للصور الفوتوغرافية لمصر تبدأ أكتوبر الحالي حتى نهاية عام 2020، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها واختيار أفضل الصور وعرضها بعد ذلك في معرض للصور الفائزة.