إصابة 8 فى هجوم مسلح بكينيا

أفادت وسائل إعلام محلية كينية، اليوم الثلاثاء، بإصابة 8 أشخاص على الأقل في هجوم مسلح استهدف حافلة ركاب بشمال شرقي البلاد.وذكرت إذاعة (راديو شابيلي) الصومالية، نقلا عن تلك الوسائل، أن الحافلة كانت متجهة من بلدة "منديرا" إلى العاصمة الكينية، نيروبي، عندما تعرضت للهجوم بالقرب من مدينة "دابا"، مشيرة إلى أنه يُعتقَد أن الهجوم نفذته حركة الشباب الصومالية المتطرفة.من جهته، قال نائب مفوض مديرية "منديرا" جوشوا كيتاكوا، إنه حتى الآن لم تصدر أي تقارير عن حدوث وفيات، فيما أفاد مصدر رفض الإفصاح عن هويته، بأن 4 أشخاص على الأقل يرقدون في المستشفى في حالة حرجة.ويأتي الهجوم قبل صدور الحكم بحق 3 أشخاص متهمين بتسهيل الهجوم الذي نفذته حركة الشباب على مركز "ويست جيت" التجاري في نيروبي عام 2013 والذي راح ضحيته 67 شخصًا على الأقل.