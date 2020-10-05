رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

الصداع الجنسي.. ما هو؟ وكيفية علاجه؟

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:20 م
الصداع الجنسي
الصداع الجنسي
إسلام جمال
طباعة
الصداع الجنسي هو الصداع المرتبط بالنشاط الجنسي، ويمكن أن يحدث هذا النوع من الصداع بعد العلاقة الجنسية.

وأوضح الدكتور أحمد مطاوع، استشاري طب وجراحة أمراض الذكورة، أن هذا الصداع ينشأ تدريجيًا عندما يصل الشخص إلى النشوة الجنسية، وعادة ما يحدث بصورة مفاجئة وحادة عند الوصول للنشوة الجنسية.

ويستمر الصداع الجنسي عادة لبضع دقائق، ولكن في بعض الحالات قد يستمر بضع ساعات أو حتى يومين، وقد يعانى المريض من هذه المشكلة في بعض الأحيان، في كل مرة يصل فيها إلى النشوة الجنسية.

وأضاف مطاوع أنه يعانى الرجال من الصداع الجنسي أكثر من النساء، وقد يكون الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي أيضًا أكثر عرضة للصداع الجنسي.

في حين أن الصداع الجنسي يعد شيئًا مزعجًا، إلا أنه ليس خطيرًا عادةً، ولكن من الأفضل لأي شخص يعاني من الصداع المرتبط بالجنس أن يزور الطبيب لاستبعاد حالة طبية أخرى، مثل النزيف في المخ.

في بعض الأحيان، يزول الصداع الجنسي بسرعة من تلقاء نفسه، ولكن إذا كان متكررًا ولا يوجد سبب واضح، فقد يصف الأطباء أدوية لمنعها.

وقد يوصف للمرضى الذين يعانون من الصداع الجنسي المتكرر والمطول حاصرات بيتا مثل بروبرانولول كل يوم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعتزل الفن بسبب زوجته.. محطات فى حياة الفنان يوسف فخر الدين

تغريم موجه بـ«تعليم المنيا» 5 آلاف جنيه لتحرشه بمُعلمة

إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض بكورونا

موعد اجازة 6 أكتوبر 2020

الصور

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية

image description

دمياطي يحصل على جائزة الدولة للعلوم

image description

«ثقافة أسيوط» يواصل الاحتفاء بذكرى أكتوبر 73

image description

مساعدات عاجلة لحالات إنسانية بأسيوط

image description

مطران إثيوبيا وإريتريا يرأس قداسًا فى أديس أبابا (صور)

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تغريم موجه بـ«تعليم المنيا» 5 آلاف جنيه لتحرشه بمُعلمة

الأمن يفحص واقعة إطلاق نار على سيدات بمنطقة شعبية

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

مواعيد قطارات المنصورة القاهرة

تردد إذاعة القرآن الكريم على الراديو

علامات غير واضحة للسكتة الدماغية

فلكي كويتي: «شهب التنين» ستشاهد في سماء الكويت الأربعاء

أيام زمان

«لولاى لما قدم أحد جابر أبوحسين».. اعترافات الأبنودى عن السيرة الهلالية

برلنتي عبد الحميد نجمة الإغراء وصاحبة مواقف كوميدية مع «ابن الجيران وصديقتها»

مطربة طلب ديان منع إذاعة أغانيها.. وعبد الناصر: «صوتها يشبه المدافع الثقيلة»

استخدام «مدبولي» وإنتاج مسرحيات عاطفية.. قصة حسن البنا مع التمثيل

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
لا تقلل من شأن نفسك ولا تستصغر عملك!!
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات اكتوبر
ماجد حبته
مجدُنا فى وثائقهم
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
المزيد

الثقافة

غدًا.. بيت السناري ينظم ورشة عمل للأطفال

بالأسماء.. قائمة الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية

«بطولات من سيناء» في افتتاح موسم مصر المبدعة بالأوبرا

«الأعلى للثقافة» يناقش التحول الرقمى فى تعليم الموسيقى والباليه