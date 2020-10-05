الصداع الجنسي.. ما هو؟ وكيفية علاجه؟

الصداع الجنسي هو الصداع المرتبط بالنشاط الجنسي، ويمكن أن يحدث هذا النوع من الصداع بعد العلاقة الجنسية.وأوضح الدكتور أحمد مطاوع، استشاري طب وجراحة أمراض الذكورة، أن هذا الصداع ينشأ تدريجيًا عندما يصل الشخص إلى النشوة الجنسية، وعادة ما يحدث بصورة مفاجئة وحادة عند الوصول للنشوة الجنسية.ويستمر الصداع الجنسي عادة لبضع دقائق، ولكن في بعض الحالات قد يستمر بضع ساعات أو حتى يومين، وقد يعانى المريض من هذه المشكلة في بعض الأحيان، في كل مرة يصل فيها إلى النشوة الجنسية.وأضاف مطاوع أنه يعانى الرجال من الصداع الجنسي أكثر من النساء، وقد يكون الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي أيضًا أكثر عرضة للصداع الجنسي.في حين أن الصداع الجنسي يعد شيئًا مزعجًا، إلا أنه ليس خطيرًا عادةً، ولكن من الأفضل لأي شخص يعاني من الصداع المرتبط بالجنس أن يزور الطبيب لاستبعاد حالة طبية أخرى، مثل النزيف في المخ.في بعض الأحيان، يزول الصداع الجنسي بسرعة من تلقاء نفسه، ولكن إذا كان متكررًا ولا يوجد سبب واضح، فقد يصف الأطباء أدوية لمنعها.وقد يوصف للمرضى الذين يعانون من الصداع الجنسي المتكرر والمطول حاصرات بيتا مثل بروبرانولول كل يوم.