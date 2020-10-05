ترامب من داخل المستشفى: صوتوا فى الانتخابات الأمريكية

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، الناخبين الأمريكيين إلى التصويت في الانتخابات الأمريكية المقبلة، والمقررة مطلع الشهر المقبل.وغرّد الرئيس الأمريكي، من داخل مستشفى "والتر ريد" في واشنطن، واعدًا منتخبيه بطفرة في البورصات الأمريكية وبأن العام القادم سيكون الأفضل على الإطلاق، مضيفًا: "صوتوا، صوتوا، صوتوا".وقال ترامب في تغريدة أخرى: "إذا أردت أن تشهد زيادة هائلة في الضرائب، أكبر زيادة في تاريخ البلاد، وإغلاقًا للاقتصاد والوظائف أيضًا، فعليك بالتصويت للديمقراطيين".وألقى الرئيس الأمريكي التحية على أنصاره خارج المستشفى الذي يعالج فيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مساء الأحد، بعدما غادره لفترة وجيزة في جولة داخل سيارة، وقال على "تويتر" إنها "زيارة مفاجئة".واستطرد "ترامب" قائلًا في سلسلة من التغريدات: "ارتفاعات في الأسواق المالية.. فلتصوتوا، أقوى جيش على الإطلاق.. فلتصوتوا، القانون والنظام.. فلتصوتوا، الحرية الدينية، فلتصوتوا، أكبر انخفاض في الضرائب على الإطلاق.. فلتصوتوا" بينما وعد بانخفاض جديد في الضرائب.وشوهد «ترامب» في الموكب واضعا كمامة داكنة وهو يحيي أنصاره، قبل أن يعود إلى مستشفى "والتر ريد" لمتابعة العلاج، وكان قد نشر قبيل الجولة تسجيل فيديو على "تويتر"، قال فيه: "سنقوم بزيارة مفاجئة لبعض الوطنيين العظماء في شوارعنا"، مضيفا أنه "تعلم الكثير عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في صراعه مع الفيروس في المستشفى".