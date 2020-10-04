«التنظيم والإدارة» يوضح الفرق بين الندب والإعارة لموظفي الدولة

أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن نظام الندب والإعارة يتفقان في الطبيعة فكلاهما إجراء يتم لمدة مؤقتة، كما يتفقان في بعض الآثار إذا يترتب عليهما زوال ولاية الموظف مؤقتًا عن أعمال وظيفته الأصلية.وأوضح تقرير صادر عن الجهاز أن أوجه الاختلاف بين نظامي الندب والإعارة يتركّزان في عدة نواح رئيسية وهي:• في حالة الإعارة تخلو وظيفة الموظف المعار ويجوز شغلها بصفة مؤقتة، بينما لا تخلو وظيفته في حالة ندبه.• إن الإعارة لا تتم إلاّ بموافقة الموظف المعار بينما لا تشترط موافقة الموظف على ندبه إلاّ إذا كان الندب خارج الوحدة.• تختلف مدد الإعارة عن مدد الندب التي حدد المشرع حدها الأقصى بأربع سنوات، بينما لم يحدد المشرع حدا أقصى لمدة الإعارة.• الندب لا يكون إلا إلى وظيفة مماثلة أو أعلى من الوظيفة التي يشغلها الموظف المنتدب بدرجة واحدة، بينما تجوز الإعارة إلى أية وظيفة وأيا كانت درجتها بشرط ألا تقل عن وظيفة المعار.