السيطرة على حريق شقة بالمعادي

سيطر رجال الحماية المدنية، صباح اليوم الأحد، على حريق اندلع داخل شقة سكنية فى منطقة المعادى، دون وقوع إصابات.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة، وتم الدفع بـ3 سيارات إلى مكان الحريق.وتم فرض كردون أمنى، ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.