مراقبون: استمرار «النهضة» في تونس وراءه المال القطري المشبوه

كشف مراقبون عن وجود خيوط عنكوبتية فى تونس بين المال والسياسة خاصة داخل حركة النهضة الإخوانية، لافتين إلى أن استمرارها في المشهد السياسي بسبب أموال "قطر المشبوهة".ويرى المراقبون أن قدرة حركة النهضة على الوجود في المشهد السياسي لا يعود لقدرة الحركة على الإقناع، أو لتجذرها في البنية الاجتماعية لتونس، ولكن يعود لدعم مالي مشبوه من شركات قطرية داعمة وصولا إلى تنظيمات وجمعيات مشبوهة ممولة بشكل سري.وأكد القيادي راشد الخياري، في تصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية، أنه تلقى 150 ألف دينار، ملمحا دون ذكر اسمه إلى الدور المشبوه للقيادي الأول في كتلة الإخوان البرلمانية "نور الدين البحيري".وأفادت مصادر برلمانية تونسية مطلعة بأن شركة اتصالات قطرية منحت قرابة 50 مليون دولار هذه السنة لشراء أصوات نواب لصالح حركة النهضة الاخوانية.وأشارت المصادر إلى أن الشركة المذكورة تشتغل مع بنك تونسي تملك أغلبية أسهمه قطر مصرف الزيتونة نزل بكل ثقله داخل البرلمان لشراء كتل نيابية وشخصيات مستقلة، من أجل حماية موقع راشد الغنوشي على رأس البرلمان، وفقا لـ"العين" الإماراتية.كما يعتمد منهج الاختراق الإخواني للدورة البرلمانية الجديدة على الجمعيات المشبوهة التي تشتغل في الخفاء تحت مسميات مشبوهة.وصرح منصور الفاضل رئيس جمعية برلمانيون من أجل الديمقراطية بأن الغنوشي طرح مشروع اتفاقية سرية بين رئاسة البرلمان وعدد من المنظمات التي تشتغل ظاهريا في مجال التدريب الديمقراطي، وهي في الأصل منظمات قطرية للتسويق للغنوشي.وأوضح الفاضل أن الغنوشي يريد تدجين البرلمان، واحتكار أشغاله لصالح الإخوان بمعية رئيس ديوانه الجديد أحمد المشرقي.وكان الغنوشي عين مديرا جديدا لديوانه يدعى أحمد المشرقي، وهو من المقربين عائليا للغنوشي حسب العديد من الملاحظين لأشغال البرلمان التونسي.من جهتها، صرحت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بأنه تم إقصاؤها من حضور مكتب مجلس نواب الشعب في الجلسات المغلقة للدورة البرلمانية الجديدة، حتى لا تكشف المخططات الإخوانية في عملية شراء أصوات بعض النواب أو تراقب الفساد المالي لرئاسة البرلمان.يذكر أن البرلمان التونسي يسمح للخمسة كتل الأولى بالحضور الدائم في مكتب المجلس لإقرار أجندة البرلمان.وأكدت موسى أن إقصاءها من حضور الجلسة المغلقة جاء بتوصيات من الغنوشي، على الرغم من أن القانون يسمح لها بالحضور، متهمة نواب الإخوان بالاعتداء عليها لفظيا وماديا بسبب مواقفها المناهضة للإجرام الإخواني.كما عرضت موسى في الجلسة العامة البرلمانية، فيديو يوثق عملية الاعتداء عليها من قبل رئيس ائتلاف الكرامة الإخواني سيف مخلوف، ما جعل نائب رئيس البرلمان التونسي طارق الفتيتي يقرر طرده من الجلسة، وفقا للفصل 30 للقانون الداخلي للبرلمان التونسي.وكتبت موسى على صفحتها الرسمية متوجهة للرأي العام ومتهمة الإخوان باحتضان العنف: "تمتعوا بأنواع السب والشتم صوت وصورة وفي مقر مجلس نواب الشعب على مرأى ومسمع من النواب والإداريين والمساعدين".يذكر أنه تم منح مكتب البرلمان المرتبة الخامسة لكتلة الإصلاح من أجل إقصاء الدستوري الحر من تمثيلية مكتب المجلس.وورد في توصيف موسى للإخوان على صفحتها: "يدوسون على القانون يتعاملون بالفتاوى ويطلقون العنان لذراعهم ائتلاف الكرامة الذي لا يعاقب ولا يساءل ولا رادع له إطلاقا هذه مهمته القذرة يقوم بها راشد الغنوشي في حماية تامة".