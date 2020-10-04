رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مراقبون: استمرار «النهضة» في تونس وراءه المال القطري المشبوه

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:22 ص
راشد الغنوشي
راشد الغنوشي
مروة عنبر
طباعة
كشف مراقبون عن وجود خيوط عنكوبتية فى تونس بين المال والسياسة خاصة داخل حركة النهضة الإخوانية، لافتين إلى أن استمرارها في المشهد السياسي بسبب أموال "قطر المشبوهة".

ويرى المراقبون أن قدرة حركة النهضة على الوجود في المشهد السياسي لا يعود لقدرة الحركة على الإقناع، أو لتجذرها في البنية الاجتماعية لتونس، ولكن يعود لدعم مالي مشبوه من شركات قطرية داعمة وصولا إلى تنظيمات وجمعيات مشبوهة ممولة بشكل سري.

وأكد القيادي راشد الخياري، في تصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية، أنه تلقى 150 ألف دينار، ملمحا دون ذكر اسمه إلى الدور المشبوه للقيادي الأول في كتلة الإخوان البرلمانية "نور الدين البحيري".

وأفادت مصادر برلمانية تونسية مطلعة بأن شركة اتصالات قطرية منحت قرابة 50 مليون دولار هذه السنة لشراء أصوات نواب لصالح حركة النهضة الاخوانية.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة المذكورة تشتغل مع بنك تونسي تملك أغلبية أسهمه قطر مصرف الزيتونة نزل بكل ثقله داخل البرلمان لشراء كتل نيابية وشخصيات مستقلة، من أجل حماية موقع راشد الغنوشي على رأس البرلمان، وفقا لـ"العين" الإماراتية.

كما يعتمد منهج الاختراق الإخواني للدورة البرلمانية الجديدة على الجمعيات المشبوهة التي تشتغل في الخفاء تحت مسميات مشبوهة.

وصرح منصور الفاضل رئيس جمعية برلمانيون من أجل الديمقراطية بأن الغنوشي طرح مشروع اتفاقية سرية بين رئاسة البرلمان وعدد من المنظمات التي تشتغل ظاهريا في مجال التدريب الديمقراطي، وهي في الأصل منظمات قطرية للتسويق للغنوشي.

وأوضح الفاضل أن الغنوشي يريد تدجين البرلمان، واحتكار أشغاله لصالح الإخوان بمعية رئيس ديوانه الجديد أحمد المشرقي.

وكان الغنوشي عين مديرا جديدا لديوانه يدعى أحمد المشرقي، وهو من المقربين عائليا للغنوشي حسب العديد من الملاحظين لأشغال البرلمان التونسي.

من جهتها، صرحت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بأنه تم إقصاؤها من حضور مكتب مجلس نواب الشعب في الجلسات المغلقة للدورة البرلمانية الجديدة، حتى لا تكشف المخططات الإخوانية في عملية شراء أصوات بعض النواب أو تراقب الفساد المالي لرئاسة البرلمان.

يذكر أن البرلمان التونسي يسمح للخمسة كتل الأولى بالحضور الدائم في مكتب المجلس لإقرار أجندة البرلمان.

وأكدت موسى أن إقصاءها من حضور الجلسة المغلقة جاء بتوصيات من الغنوشي، على الرغم من أن القانون يسمح لها بالحضور، متهمة نواب الإخوان بالاعتداء عليها لفظيا وماديا بسبب مواقفها المناهضة للإجرام الإخواني.

كما عرضت موسى في الجلسة العامة البرلمانية، فيديو يوثق عملية الاعتداء عليها من قبل رئيس ائتلاف الكرامة الإخواني سيف مخلوف، ما جعل نائب رئيس البرلمان التونسي طارق الفتيتي يقرر طرده من الجلسة، وفقا للفصل 30 للقانون الداخلي للبرلمان التونسي.

وكتبت موسى على صفحتها الرسمية متوجهة للرأي العام ومتهمة الإخوان باحتضان العنف: "تمتعوا بأنواع السب والشتم صوت وصورة وفي مقر مجلس نواب الشعب على مرأى ومسمع من النواب والإداريين والمساعدين".

يذكر أنه تم منح مكتب البرلمان المرتبة الخامسة لكتلة الإصلاح من أجل إقصاء الدستوري الحر من تمثيلية مكتب المجلس.

وورد في توصيف موسى للإخوان على صفحتها: "يدوسون على القانون يتعاملون بالفتاوى ويطلقون العنان لذراعهم ائتلاف الكرامة الذي لا يعاقب ولا يساءل ولا رادع له إطلاقا هذه مهمته القذرة يقوم بها راشد الغنوشي في حماية تامة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة: مصر من أفضل دول الشرق الأوسط في التعامل مع كورونا

اعتزل الفن بسبب زوجته.. محطات فى حياة الفنان يوسف فخر الدين

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

«صحة كفرالشيخ» تكشف حقيقة الفيديوهات الجنسية داخل مستشفى

الصور

image description

«لرصد مدى الالتزام».. محافظ دمياط في زيارة مفاجئة لوحدة صحية

image description

نجوم الفن في حفل افتتاح جاليري ريهام العدل

image description

بيراميدز يواصل انتصاراته بثلاثية المقاصة

image description

محافظ دمياط تناقش أزمة الصرف الصحي في القرى

image description

محافظ دمياط تهدي السكرتير المساعد درع المحافظة

الأكثر قراءة

موعد تفعيل رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة وزارة القوى العاملة

تسريب صوتي لابنة المقاول محمد علي تسب جدها وجدتها: «مهزأين»

«صحة كفرالشيخ» تكشف حقيقة الفيديوهات الجنسية داخل مستشفى

أول رد من محمد صلاح بعد أنباء إصابته بـ فيروس كورونا

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

طاقم الفضائية الدولية يستخدم الأكياس البلاستيكية للعثور على تسرب الهواء

نيوكاسل يفوز على بيرنلى 3- 1 بالدورى الإنجليزى

جريميو يتعادل مع إنترناسيونال فى مباراة قمة بالدورى البرازيلى

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 4-10-2020

أيام زمان

«الموساد سقط تمامًا».. مدير المخابرات الحربية يكشف كواليس حرب أكتوبر

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

اعتزل الفن بسبب زوجته.. محطات فى حياة الفنان يوسف فخر الدين

بطولة محمد عوض.. مسئول نقل أقفاص الخضروات والفاكهة إلى الجنود قبل «نكسة 67»

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
ماجد حبته
عزف «إخوانى إسرائيلى» مشترك
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
المزيد

الثقافة

مكتبة القاهرة تستعرض «بطولات أكتوبر» بالهناجر.. غدًا

احتفالية كبرى بمولد أحمد عبدالمعطى حجازى في بيت الشعر

الليلة.. ندوة «التحول الرقمى لتعليم الموسيقى والباليه»

غدا.. انطلاق برنامج الإنتاج الثقافى لشهر أكتوبر بساحة الهناجر