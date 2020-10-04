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رئيس التحرير التنفيذي
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تناسب المرأة العاملة.. موديلات ماكس مارا في ربيع وصيف 2021

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:09 ص
موديلات ماكس مارا
موديلات ماكس مارا
شيماء دهب
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هناك العديد من عروض الأزياء التى تنعقد خلال العام، من بينها عروش مارا ربيع صيف 2021، حيث موديلات الصيف العملية للمرأة العاملة على وجه الخصوص.

ومن هنا يمكن للمرأة أن تستوحي الألوان، والموديلات وكذلك قصات التصميمات المختلفة وغير التقليدية.

ونرصد خلال السطور التالية بعض من التصميمات الجديدة للصيف المقبل.

1- تناسق اللون البيج مع السروال الواسع مما يعطي إطلالة فضفاضة وعملية مع تزيين الأكمام باللون الأبيض عند الكتفين مع تصميم الذراعين من قماش الجلد.

2- هذا الموديل به نعومة ايضًا صمم باللون البيج مع اختيار جيبة ميدي واسعة مع تنسيقها ببلوزة طويلة مكشوفة عند الكتفين.

3- للمرأة المحجبة هذه الإطلالة تناسبها حيث اختيار الترانش الطويل باللون البيج مع الأكمام الواسعة
.
4- البدلة النسائية الزرقاء تعطي إطلالة مفعمة بالأنوثة مع اختيار السروال الواسع والبلوزة والبليزر المتنجانسين.

5- إطلالة تشمل السروال الفضفاض الواسع باللون الأسود ذات الخصر العالي مع تنسيقه مع البلوزة المكشوفة الكتفين باللون الأبيض.

6- تصميم يحمل قدر من الأنوثة حيث يتم تنسيق بدلة باللون الرمادي مع السروال الواسع والبلوزة والبليزر الواسعين من نفس اللون.

7- معطف فاخر يحمل اللون الأزرق الباستيل مع إضفاء الأكمام الواسعة الناعمة.
تناسب المرأة العاملة.. موديلات ماكس مارا في ربيع وصيف 2021
تناسب المرأة العاملة.. موديلات ماكس مارا في ربيع وصيف 2021
تناسب المرأة العاملة.. موديلات ماكس مارا في ربيع وصيف 2021
تناسب المرأة العاملة.. موديلات ماكس مارا في ربيع وصيف 2021
تناسب المرأة العاملة.. موديلات ماكس مارا في ربيع وصيف 2021
تناسب المرأة العاملة.. موديلات ماكس مارا في ربيع وصيف 2021
تناسب المرأة العاملة.. موديلات ماكس مارا في ربيع وصيف 2021
تناسب المرأة العاملة.. موديلات ماكس مارا في ربيع وصيف 2021
تناسب المرأة العاملة.. موديلات ماكس مارا في ربيع وصيف 2021
تناسب المرأة العاملة.. موديلات ماكس مارا في ربيع وصيف 2021
تناسب المرأة العاملة.. موديلات ماكس مارا في ربيع وصيف 2021
تناسب المرأة العاملة.. موديلات ماكس مارا في ربيع وصيف 2021
تناسب المرأة العاملة.. موديلات ماكس مارا في ربيع وصيف 2021
تناسب المرأة العاملة.. موديلات ماكس مارا في ربيع وصيف 2021

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