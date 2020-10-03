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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة: القمر سلب 60% من الغلاف الجوى للأرض

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:13 م
القمر
القمر
وكالات
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أنشأ علماء بجامعة دورهام البريطانية نموذجا لعواقب اصطدام الأرض بجسم سماوي آخر، فهم يعتقدون أن القمر ظهر نتيجة لمثل هذه الكارثة.

وأظهرت البيانات أن كوكب الأرض فقد ما يصل إلى 60 في المئة من غلافه الجوي بعد حادثة الاصطدام وظهور القمر.

ووفقًا لمجلة " Astrophysical Journal Letters"، فإن الدراسة تضمنت أكثر من 300 محاكاة تم إنشاؤها باستخدام كمبيوتر خارق، وإنه من المعتقد أن كوكبًا بحجم المريخ اصطدم بالأرض قبل حوالي 4.5 مليار سنة.

ودرس العلماء مئات السيناريوهات المختلفة من حيث زاوية وسرعة وقطر وطبيعة الجرم السماوي عند اصطدامه بالأرض، وأظهرت النتائج أن كوكب الأرض فقد من 10 إلى 60 في المئة من غلافه الجوي.

وقال العلماء إن البيانات التي حصلوا عليها مفيدة ليس فقط لدراسة التاريخ القديم، بل تساعد على فهم أفضل لكيفية تأثير الاصطدامات الكونية على الكواكب الصخرية خارج النظام الشمسي.

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