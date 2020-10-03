أرمينيا: تركيا تهدف لإعادة إمبراطوريتها

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم السبت، إن الحديث المهم عن التسوية السلمية سيكون ممكنًا عندما يغادر الإرهابيون وتركيا هذه المنطقة مع أهدافهم، مضيفا أن شعب له الحق في العيش لا يمكن إلا أن يسود، ولا شك في أن الشعب الأرميني الذي يعيش على كوكب الأرض منذ عدة آلاف من السنين لديه الرغبة في العيش.وقال باشينيان، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (أرمنبريس) الأرمينية: "إن تركيا تهدف لإعادة الإمبراطورية التركية وإذا نجحت هذه السياسة هنا ستحاول أنقرة التوسع نحو الأراضي في أوراسيا".وأضاف: "الأمر هو أن الأرمن في جنوب القوقاز وهم العقبة الأخيرة في طريق تركيا وتوسعهم نحو الشمال والشرق، إن تركيا تريد التخلص من أرمينيا، ليس لدي شك في ذلك إنه هدفها التاريخي".وتابع: "إن تركيا عضو حلف الناتو هاجمت منذ أسابيع قليلة عضوا آخر في الناتو وهو اليونان، دعونا ننظر إلى ما تفعله تركيا في البحر الأبيض المتوسط وما تفعله في سوريا والعراق".وأوضح أن تركيا اليوم هدفها واضح، وهو إعادة الإمبراطورية التركية، ولا ينبغي أن نتفاجأ إذا نجحت هذه السياسة هنا وإذا حاولوا دمج الجزر اليونانية في تلك الإمبراطورية، وفي الواقع إذا توسعوا أكثر نحو أوراسيا وأراضيها، محذرا من أنه إذا نجحت تركيا في ذلك فانتظروها في فيينا.