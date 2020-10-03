أبرز محطات الحرب والسلام فى السودان خلال 65 عامًا

من المتوقع أن يشهد السودان مرحلة جديدة من السلام خاصة بعد التوقيع على اتفاق السلام فى جوبا اليوم السبت، وفقا لما ذكره نائب رئيس الوساطة ضيو مطوك.وأوضح مطوك أن الحكومة السودانية ستتشكل من جديد بمشاركة حركات الكفاح المسلح خلال الشهر الجاري، موضحا أن كلًا من دولة الإمارات وتشاد والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي العاملة في دارفور ستحضر حفل التوقيع الرسمي بصفتها الدول الراعية للاتفاق.يأتى هذا الاتفاق لينهي حروبا أهلية استمرت 65 عاما راح ضحيتها أكثر من 10 ملايين بين قتيل وجريح ومشرد.وخلال 65 عاما شهد السودان العديد من الحروب ومحاولات إبرام اتفاقيات لوقف إطلاق النار، وفيما يلي أبرز محطات الحرب والسلام في السودان.3 مارس 1955: اندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان والتي استمرت 50 عاما قتل خلالها أكثر من مليوني شخص.26 فبراير 2003: اندلعت حرب دارفور، التي اعتبرت الأكثر بشاعة في تاريخ السودان، وراح ضحيتها أكثر من 4 ملايين بين قتيل ونازح.9 يناير 2005: انتهت حرب الجنوب بتوقيع اتفاق نيفاشا بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية بزعامة الراحل جون قرنق.6 يوليو 2011: اندلعت الحرب في جبال النوبة وأحدثت دمارا واسعا في القرى والأرياف وعطلت حياة مئات الآلاف من سكان المنطقة.وفى 9 يوليو من العام ذاته، تم إعلان انفصال جنوب السودان وتكوين دولته المستقلة وعاصمتها جوبا.14 أكتوبر 2019: انطلقت في جوبا مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة.12 أغسطس 2020: استضافت العاصمة السعودية الرياض مؤتمر دعم السودان الذي ناقش 9 محاور رئيسية أهمها تمويل متطلبات السلام وإعادة الإعمار.31 أغسطس 2020: وقعت الحكومة السودانية اتفاق سلام نهائيا بالأحرف الأولى مع مكونات الجبهة الثورية وحركة تحرير السودان جناح مني أركي مناوي.4 سبتمبر 2020: وقع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اتفاقا مع الحركة الشعبية شمال جناح الحلو، ونص الاتفاق على إطلاق عملية سلام جديدة بين الحكومة والحركة التي انسحبت في وقت سابق من مفاوضات جوبا.