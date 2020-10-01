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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المتهمون بقتل شاب بعين شمس: «هو من تعدى علينا ولم نقصد قتله»

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:36 م
المتهمون
المتهمون
حسام التمساح
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استمعت نيابة عين شمس الجزئية، تحت إشراف محامي عام شرق القاهرة الكلية، لأقوال 3 متهمين في مقتل شاب بدائرة القسم.

وقال المتهمين إن المجني عليه هو من حاول التعدي عليهم باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش"، وأثناء الدفاع عن أنفسهم أصيب أحدهم بطعنة بسلاح أبيض، موضحين أنهم لم يقصدوا قتله.

كانت النيابة قد صرحت بدفن جثة المجني عليها وكلفت بإعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وتبين من المناظرة الأولية لجثة المجني عليه أنها لشاب في العقد الثاني من العمر وبها طعنات متفرقة بالجسد.

وتبين من التحقيقات أنه بنشوب مشاجرة بين المجني عليه "عادل. ش" والمتهم بسبب خلافات سابقة، وبتطور المشاجرة استل المتهم سكين وطعن المجني عليه طعنة نافذة بالصدر فسقط قتيلا.

البداية عقب تلقي غرفة النجدة، بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة مشاجرة بمنطقة عين شمس انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه شاب يدعى "عادل.ش"، تعرض للقتل على يد عاطل، مما أسفر عن مقتله، نتيجة خلافات قديمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

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