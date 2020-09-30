باكستان: الجيش الهندي انتهك اتفاق وقف إطلاق النار مع إسلام أباد

قالت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في القوات المسلحة الباكستانية، إن الجيش الهندي انتهك مرة أخرى اتفاق وقف إطلاق النار مع إسلام آباد.

وأضافت باكستان حسبما نقلت قناة "جيونيوز" الإخبارية الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن هذا الانتهاك نتج عنه إصابة إمرأة تبلغ من العمر 65 عاما.

ووصفت إسلام آباد الحادث الذي وقع على طول خط السيطرة بأنه "قصف غير مبرر".

وأكد الجيش الباكستاني أن القصف تم باستخدام آلي وقذائف هاون ثقيلة على طول قطاع الجندروت عند خط السيطرة.