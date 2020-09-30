دفاع «سيدة المحكمة» يقدم تقريرًا طبيًا بمرضها نفسيًا

استمعت محكمة جنح النزهة للمحامي أحمد سلامة، دفاع المتهمة نهى الإمام، المعروفة بـ«سيدة المحكمة» خلال ثاني جلسات محاكمتها، بتهمة الاعتداء على ضابط بمحكمة مصر الجديدة، وقدم للمحكمة تقريرًا طبيًا حول موكلته يفيد أنها مريضة نفسيًا، وطلب إعادة توقيع الكشف عليها.وأحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، ونسب لها اتهامات إهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول في أثناء تأدية وظيفته، وتعديها عليه بالقوة والعنف، ما أسفر عن إصابة الضابط بجروح، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي.وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة، بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والتعدي عليه وأتلفت رتبته وجهازًا لاسلكيًا بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تدم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.