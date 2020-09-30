الليلة.. سعيد شحاتة ضيفًا فى «كل يوم شاعر»

في إطار المبادرة التي أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم٬ تحت عنوان "الثقافة بين إيديك"٬ يحل شاعر العامية سعيد شحاتة٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ ضيفًا على برنامج "كل يوم شاعر"٬ والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة٬ ويبث "أونلاين" عبر صفحة المجلس الرسمية بـ"يوتيوب".ومن المقرر أن يقرأ "شحاتة"مجموعة من قصائد ديوانه:"أدخل ماتخافش" والصادر مطلع العام الجاري عن دار الإسلام للنشر٬ ومن أجواءه: قلبي اللي كان ينتشي لمّا الأهِلّه تهلّ ويغنّي بالليل ويرقص للحطب والطلّ وقّفني عاجز أمام المسأله والحلّ هوّ إحنا ليه لمّا نكبر ضِحكنا بيقِلّ؟".يشار إلي أن سعيد شحاتة المنسق العام لمؤتمر شعر العامية المصرية، نال العديد من الجوائز الأدبية، من بينها فوزه فى القائمة القصيرة لجائزة أحمد فؤاد نجم والجائزة المركزية وجائزة أخبار الأدب.