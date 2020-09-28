رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط المتهمين بتعذيب شقيقهما حتى الموت في المنوفية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:25 م
ضبط المتهمين
ضبط المتهمين
ولاء القاضى
طباعة
تمكنت إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، بقيادة العَميد عبدالله جلال، وإشراف اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، من ضبط المتهمين بقتل طفل بدائرة مدينة سرس الليان.

تلقى اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العَميد عبدالله جلال، مدير إدارة البحث الجنائي المنوفية، يفيد بإلقاء القبض على 4 متهمين بينهم شقيقان، لاتهامهم بقتل طفل شقيق الأخوين بسبب ادعائهم سرقة المجني عليه لمبلغ مالي من شقيقته، في دائرة قسم شرطة سرس الليان.

على الفور، وجّه مدير المباحث بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة الرائد أحمد واصل، رئيس المباحث وعدد من ضباط المباحث، لبيان ملابسات الواقعة وضبط الجناة، خاصة مع وجود الضحية جثة هامدة مُلقاه في شارع الجمهورية بالمدينة.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة سرس الليان بمديرية أمن المنوفية، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قيام المتهم الرئيسي شقيق المجني عليه، بتعذيبه داخل مخزن أعلى محل أحذية ملك المتهم، بمعاونة شقيقته الذي كان يسكن لديها الطفل في مدينة بنها، والتي اتهمت شقيقها الأصغر المجني عليه بسرقة مبلغ مالي من شقتها، وقام الشقيقان بتقييده والاعتداء عليه وضربه لكي يرشد على مكان المبلغ المالي، وأثناء ضربه وتعذيبه توفي من آثار التعذيب، وبعد التأكد من وفاته قاما بإلقائه في الشارع.

عقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن النيابة العامة بضبط المتهمين، تمكنت قوة من المباحث من ضبط المتهم وشقيقته لمعاونتها له، إضافة إلى اثنين من العاملين لديهما لمعاونتهما في قتل الطفل، وبمُواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بعد ضربهم للطفل بسبب سرقته مبلغًا ماليًا من شقيقته.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استبعاد 10 مرشحين لعدم استيفاء أوراق الترشح بالبحيرة

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

قرار بمراجعة معايير استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة

مفقودون.. إيمان مصطفى تعود إلى أسرتها بعد غياب يومين

الصور

image description

ضريح الزعيم عبدالناصر في ذكرى وفاته

image description

نجوم الفن في عزاء المنتصر بالله

image description

محافظة أسيوط يوجه بتوفير فرصة عمل لأحد ذوى الهمم

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ (صور)

image description

جامعة أسيوط تشهد انطلاق مؤتمرها العلمي حول كورونا.. 4 أكتوبر

الأكثر قراءة

«التعليم» تُعلن ضوابط الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

بعد التوجيه بصرفها.. منحة العمالة الغير منتظمة 2020 ورابط موقع وزارة القوى العاملة

الصحة: تسجيل 115 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و18 وفاة

اختبار جديد لكورونا يظهر النتيجة خلال 15 دقيقة

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

10 تصرفات لآداب السلوك يجب اتباعها

خصائص اللقاحين الروسيين المضادين لعدوى كورونا

البطاطين الثقيلة تحسن أنماط النوم لدى مرضى الأرق

مقتل 11 فى مذبحة بالمكسيك

أيام زمان

«تعرض للنصب حتى أصيب بمرض السكر».. تاريخ آخر لنجيب محفوظ

«تحدثا في غير اختصاصهما».. كيف تعاملت زوجة «عبدالناصر» وابنه في هجوم «محفوظ والشعراوي»؟

«آلمني هجوم السادات والحمامصي».. اعترافات خالد عبدالناصر عن الهجوم ضد والده

نجله أدمن المخدرات فتحوّلت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

مقالات الرأي
ماجد حبته
درس «أيلول الأسود» المنسى
لواء. محسن الفحام
معاول الهدم والوعى المطلوب
لواء.حمدى البطران
مصر والسودان
مؤمن المحمدي
فارق الأهداف
المزيد

الثقافة

«الحكاية الخرافية في سيناء».. كتاب جديد لـ مسعد أبو بدر

مصطفى الهندي: «والدي ترك 4 أعمال لم تنشر حتى الآن»

الأربعاء.. مدحت العدل ضيف صالون «جزويت» الثقافي

مبادرة «سوريا الأهل» تطلق كتابًا لخدمة الجالية السورية في مصر