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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق المنيا الزراعي

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:51 م
حادث تصادم
حادث تصادم
نجلاء فتحي
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أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم وقع بين لودر ودراجة نارية يستقلها 3 شباب مما أسفر عن إصابتهم، بطريق المنيا الزراعي.

كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم أسفر عن وقوع مصابين.

وعلى الفور انتقل العميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال، والرائد بلال الجنايني رئيس مباحث مركز مغاغة، لفحص البلاغ، حيث تبين وقوع تصادم بين دراجة نارية يستقلها 3 شباب مع لودر بالطريق الزراعي أمام مركز بني مزار شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة جميع مستقلي الدراجة النارية وتم نقلهم لمستشفى بنى مزار العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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