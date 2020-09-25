بيلاروسيا: قد نفرض الحجر الصحي للقادمين من الدول الغربية

أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أنه سينظر الأسبوع المقبل في احتمال فرض حجر صحي لمدة أسبوعين، لكل القادمين من الدول الغربية.وقال "لوكاشينكو"، خلال لقاء مع إيغور كوبزيف، محافظ مقاطعة إيركوتسك الروسية: "سنرى الأسبوع المقبل، من جانبي أميل إلى فرض حجر صحي على الأشخاص القادمين من الغرب".وذكر أن ذلك يأتي على خلفية انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد في كثير من مناطق العالم.