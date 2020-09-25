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الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 25 سبتمبر 2020

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 07:56 ص
الأبراج
الأبراج
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تُطرح أمامك اليوم قضية مهنية تدور حولها نقاشات كثيرة وقد تتخذ قرارات صادمة.
عاطفيًا: ضغوط روتينية في العلاقة العاطفية، لكنك تملك القدرة على تسيير الأمور في الوجهة الصحيحة.
صحيًا: لا تكثر من صعود الأدراج أو السير في المرتفعات، فأنت تعرف أنك ممنوع عن ذلك.

الثور
مهنيًا: يخف الضغط وتبدأ الحواجز بالسقوط الواحد تلو الآخر، وتشارك في مشاريع مهمة تتطلب مخيلة واسعة.
عاطفيًا: التخطيط للمشاريع المستقبلية قد لا يجدي نفعًا إذا لم يكن مقترنًا بالنيات الصافية.
صحيًا: عليك أن تمنح نفسك بعض الراحة، فهي ضرورية لتتمكّن من تحديد خياراتك المقبلة.

الجوزاء
مهنيًا: محطة جديدة في حياتك المهنية، ومستقبل واعد ينتظرك إذا حافظت على المبادئ التي انطلقت منها.
عاطفيًا: إذا رغبت في الحفاظ على موقعك في قلب الشريك، عليك أن تكون أكثر جديّة من السابق، فهذا أفضل.
صحيًا: اضبط أعصابك وتروّ في تصرفاتك، فقد تخسر صحتك وتبقى وحيدًا، عندها لن ينفع الندم.

السرطان
مهنيًا: تدخل مرحلة أكثر دقة، ويحذرك الفلك من شجار عقيم يطرأ وتجد نفسك في موقف ضعيف وترتبك.
عاطفيًا: إذا رغبت في المحافظة على موقعك في قلب الشريك، عليك أن تكون أكثر جديّة من السابق.
صحيًا: لا تكن من أصحاب الحلول الآنية والظرفية في معالجة مشاكلك الصحية، الأمر يتطلب منك المواظبة.

الأسد
مهنيًا: تبحث هذا اليوم عن أمان واستقرار واطمئنان ما بالنسبة إلى وضع مالي أو تمويلي تبحثه.
عاطفيًا: التسرّع غير المبرّر يودي بك إلى مواقف بعيدة عن قناعاتك، ويجعل الشريك حذرًا منك باستمرار.
صحيًا: لا تستخف بأخطار العوارض الخفيفة التي تنتابك بين حين وآخر، بل استشر طبيبك بسرعة.

العذراء
مهنيًا: محطة جديدة في حياتك المهنية، ومستقبل واعد ينتظرك إذا حافظت على المبادئ التي انطلقت منها.
عاطفيًا: لا تفرّط في الشريك، فهو الأقرب اليك وأكثر من يفهم أوضاعك الحياتية.
صحيًا: لا تعقّد الأمور، واستمتع بحياتك لأن الحياة جميلة!.

الميزان
مهنيًا: يوم ضعيف لا يعد بأي تطور أو نتيجة، على الصعيد المهني، وقد يعترض بعضهم على مواقفك، فلا تؤزّم الوضع.
عاطفيًا: المواجهة بالحقيقة صعبة، لكنها في النهاية تحدد طبيعة العلاقة بالشريك وتضع النقاط على الحروف.
صحيًا: ممارسة المشي في السهول القريبة منك مفيد، وخصوصًا في الصباح الباكر.

العقرب
مهنيًا: يتحدّث هذا اليوم عن ربح محتمل تحرزه أو نجاح تكافأ عليه، وتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة.
عاطفيًا: تصرّفاتك الاستفزازية قد تؤدّي إلى خلاف مع الشريك وتكون العواقب وخيمة جدًا.
صحيًا: بسبب الضغوط وبعض القوى النافذة قد تصاب بانهيار عصبي مفاجئ.

القوس
مهنيًا: تكون الأجواء في العمل هادئة وتقوم بواجباتك على أكمل وجه ما يدهش الزملاء.
عاطفيًا: تعاود الاتصال بشخص كنت على علاقة به سابقًا بعدما شعرت بالحنين تجاهه.
صحيًا: شدّة انفعالاتك إزاء أي أمر بسيط يثير الاستغراب، ويدفع المحيطين بك إلى التساؤل عما آل إليه طبعك الحاد.

الجدي
مهنيًا: أنت متفائل ولا حدود لطاقتك ولن يردعك أحد من الوصول إلى النجاح.
عاطفيًا: قد تكون تغاضيت عن بعض المواضيع، لكنّ المجال ما زال متاحًا لتلافي الأسوأ.
صحيًا: أنت متعب وتحتاح إلى الكثير من الانتباه لصحتك، فما عليك سوى أخذ قسط طويل من الراحة.

الدلو
مهنيًا: تجنب الجدال والنزاع والحروب هذا اليوم قدر المستطاع، تنازل وكن متفهمًا ولا تذهب بعيدًا، قد لا تتحقق أحلامك بالسرعة التي تتوخاها.
عاطفيًا: لديك الكثير من المعجبين هذا اليوم، لذا كن مرحًا لتنعم بهذا الوضع، لكن عليك اختيار شخص لتكمل حياتك معه.
صحيًا: حاول قدر المستطاع الابتعاد عن الأجواء السلبية والكئيبة التي تحيط بك هذا اليوم.

الحوت
مهنيًا: قد يخف الوهج على الصعيد المهني قليلًا، وتراوح الأحلام مكانها، لكن هذه الأمور مؤقتة، فاستعد لمفاجآت جديدة.
عاطفيًا: محاولات الشريك للتأثير في قراراتك لن تجدي نفعًا، يجب أن تتعامل مع الأمر بوعي كبير.
صحيًا: بعض الوقاية يكون مفيدًا، وهذا ما تلمسه في الأيام القليلة المقبلة.

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