حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 25 سبتمبر 2020

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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:مهنيًا: تُطرح أمامك اليوم قضية مهنية تدور حولها نقاشات كثيرة وقد تتخذ قرارات صادمة.عاطفيًا: ضغوط روتينية في العلاقة العاطفية، لكنك تملك القدرة على تسيير الأمور في الوجهة الصحيحة.صحيًا: لا تكثر من صعود الأدراج أو السير في المرتفعات، فأنت تعرف أنك ممنوع عن ذلك.مهنيًا: يخف الضغط وتبدأ الحواجز بالسقوط الواحد تلو الآخر، وتشارك في مشاريع مهمة تتطلب مخيلة واسعة.عاطفيًا: التخطيط للمشاريع المستقبلية قد لا يجدي نفعًا إذا لم يكن مقترنًا بالنيات الصافية.صحيًا: عليك أن تمنح نفسك بعض الراحة، فهي ضرورية لتتمكّن من تحديد خياراتك المقبلة.مهنيًا: محطة جديدة في حياتك المهنية، ومستقبل واعد ينتظرك إذا حافظت على المبادئ التي انطلقت منها.عاطفيًا: إذا رغبت في الحفاظ على موقعك في قلب الشريك، عليك أن تكون أكثر جديّة من السابق، فهذا أفضل.صحيًا: اضبط أعصابك وتروّ في تصرفاتك، فقد تخسر صحتك وتبقى وحيدًا، عندها لن ينفع الندم.مهنيًا: تدخل مرحلة أكثر دقة، ويحذرك الفلك من شجار عقيم يطرأ وتجد نفسك في موقف ضعيف وترتبك.عاطفيًا: إذا رغبت في المحافظة على موقعك في قلب الشريك، عليك أن تكون أكثر جديّة من السابق.صحيًا: لا تكن من أصحاب الحلول الآنية والظرفية في معالجة مشاكلك الصحية، الأمر يتطلب منك المواظبة.مهنيًا: تبحث هذا اليوم عن أمان واستقرار واطمئنان ما بالنسبة إلى وضع مالي أو تمويلي تبحثه.عاطفيًا: التسرّع غير المبرّر يودي بك إلى مواقف بعيدة عن قناعاتك، ويجعل الشريك حذرًا منك باستمرار.صحيًا: لا تستخف بأخطار العوارض الخفيفة التي تنتابك بين حين وآخر، بل استشر طبيبك بسرعة.مهنيًا: محطة جديدة في حياتك المهنية، ومستقبل واعد ينتظرك إذا حافظت على المبادئ التي انطلقت منها.عاطفيًا: لا تفرّط في الشريك، فهو الأقرب اليك وأكثر من يفهم أوضاعك الحياتية.صحيًا: لا تعقّد الأمور، واستمتع بحياتك لأن الحياة جميلة!.مهنيًا: يوم ضعيف لا يعد بأي تطور أو نتيجة، على الصعيد المهني، وقد يعترض بعضهم على مواقفك، فلا تؤزّم الوضع.عاطفيًا: المواجهة بالحقيقة صعبة، لكنها في النهاية تحدد طبيعة العلاقة بالشريك وتضع النقاط على الحروف.صحيًا: ممارسة المشي في السهول القريبة منك مفيد، وخصوصًا في الصباح الباكر.مهنيًا: يتحدّث هذا اليوم عن ربح محتمل تحرزه أو نجاح تكافأ عليه، وتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة.عاطفيًا: تصرّفاتك الاستفزازية قد تؤدّي إلى خلاف مع الشريك وتكون العواقب وخيمة جدًا.صحيًا: بسبب الضغوط وبعض القوى النافذة قد تصاب بانهيار عصبي مفاجئ.مهنيًا: تكون الأجواء في العمل هادئة وتقوم بواجباتك على أكمل وجه ما يدهش الزملاء.عاطفيًا: تعاود الاتصال بشخص كنت على علاقة به سابقًا بعدما شعرت بالحنين تجاهه.صحيًا: شدّة انفعالاتك إزاء أي أمر بسيط يثير الاستغراب، ويدفع المحيطين بك إلى التساؤل عما آل إليه طبعك الحاد.مهنيًا: أنت متفائل ولا حدود لطاقتك ولن يردعك أحد من الوصول إلى النجاح.عاطفيًا: قد تكون تغاضيت عن بعض المواضيع، لكنّ المجال ما زال متاحًا لتلافي الأسوأ.صحيًا: أنت متعب وتحتاح إلى الكثير من الانتباه لصحتك، فما عليك سوى أخذ قسط طويل من الراحة.مهنيًا: تجنب الجدال والنزاع والحروب هذا اليوم قدر المستطاع، تنازل وكن متفهمًا ولا تذهب بعيدًا، قد لا تتحقق أحلامك بالسرعة التي تتوخاها.عاطفيًا: لديك الكثير من المعجبين هذا اليوم، لذا كن مرحًا لتنعم بهذا الوضع، لكن عليك اختيار شخص لتكمل حياتك معه.صحيًا: حاول قدر المستطاع الابتعاد عن الأجواء السلبية والكئيبة التي تحيط بك هذا اليوم.مهنيًا: قد يخف الوهج على الصعيد المهني قليلًا، وتراوح الأحلام مكانها، لكن هذه الأمور مؤقتة، فاستعد لمفاجآت جديدة.عاطفيًا: محاولات الشريك للتأثير في قراراتك لن تجدي نفعًا، يجب أن تتعامل مع الأمر بوعي كبير.صحيًا: بعض الوقاية يكون مفيدًا، وهذا ما تلمسه في الأيام القليلة المقبلة.