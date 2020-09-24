مرتزقة الأغا يعتقلون 5 سوريين بزعم انتمائهم لقوات «قسد»

داهمت عناصر مسلحة من الفصائل الموالية لأنقرة عددا من المنازل في قرية قاطوف في ريف رأس العين الجنوبي، بريف الحسكة، واعتقلت 5 شبان بتهمة التعامل والتخابر مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد".وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها تواصل انتهاكاتها ضمن مناطق غرفة عمليات نبع السلام في ريفي الحسكة والرقة، بحق من تبقى من أهالي تلك المناطق بهدف دفعهم للتهجير، في إطار سياسة التغيير الديمغرافي التي تقوم بها تركيا في المناطق التي تسيطر عليها.وتواصل المخابرات التركية، رفقة الفصائل، عمليات الدهم والاعتقال لأهالي البلدات والقرى، بذرائع مختلفة، على رأسها الانتماء لحزب العمال الكردستاني والتخابر مع "قسد".وتشهد قرى مضبعة ولوذي، ومريكيس، وشكرية، في ريف رأس العين، ضمن المناطق الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، تصاعدا في عمليات التهريب نحو تركيا من قبل السكان الأصليين والذين قدموا إلى تلك القرى بعد سيطرة الفصائل.وحسب مصادر المرصد السوري، فإن هجرة أهالي قُرى ريف رأس العين تأتي بسبب الانتهاكات المتواصلة من قِبل الفصائل الموالية لتركيا، والفلتان الأمني المستشري في المنطقة، بالإضافة لانعدام الخدمات الأساسية في القُرى والبلدات.