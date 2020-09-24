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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يهوى ويواصل الهبوط مع صعود الدولار

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:14 ص
الذهب مع الدولار
الذهب مع الدولار
وكالات
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هوت أسعار الذهب أكثر من 2% لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين وسط صعود الدولار، بينما يترقب المستثمرون مزيدًا من الإجراءات من البنوك المركزية الرئيسية في وقت تسوده الضبابية الاقتصادية.

وبحلول الساعة 1757 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 1.9 % إلى 1862.56 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 22 يوليو عند 1861.60 دولار.

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 2.1 % ليتحدد سعر التسوية عند 1868.40 دولار للأوقية.

وقالت سوكي كوبر المحللة في ستاندرد تشارترد "يستقي الذهب اتجاهه حاليا من الدولار... وتواصل قوة الدولار ضغطها على الذهب.

"قد نرى إعادة اختبار للمستويات بالغة التدني المسجلة في أوائل أغسطس، وسيكون مستوى الدعم الفني التالي عند حوالي 1840 دولارا للأوقية، لكن الأسعار تقترب من نطاق المغالاة في البيع".

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوياته في ستة أسابيع، مما نال من إغراء المعدن النفيس لحملة العملات الأخرى.

وهبطت الفضة 6.2 % إلى 22.91 دولار، بعد أن سجلت أقل سعر في نحو شهرين عندما بلغت 22.81 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وفقد البلاتين 3.1 % ليسجل 839.88 دولار للأوقية، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 20 يوليو عند 836.50 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.5 % إلى 2232.07 دولار.

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