محافظ بورسعيد يناقش استعدادات الأجهزة التنفيذية لمواجهة الشتاء

واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعاته لمناقشة استعدادات المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عامر والمشرف العام على إدارة الأزمات، ورؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة والحماية المدنية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.وخلال الاجتماع تم استعراض خطة المحافظة بشأن الاستعدادات لمواجهة الأمطار الغزيرة وتقلبات الطقس حال حدوثها خلال فصل الشتاء.ووجه المحافظ بإصلاح كل المعدات والماكينات النقالي وتجهيزها استعدادا لتقلبات الطقس المنتظر لسرعة التعامل مع المواقف الطارئة.كما وجه المحافظ جميع رؤساء الأحياء بتطهير بلاعات صرف مياه الأمطار على مستوى المحافظة وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها، مشيرا إلى ضرورة التأكيد على جاهزية وصلاحية معدات الكسح الموجودة بالأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة للعمل أثناء الأمطار وكذا رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات بجميع أحياء المحافظة.كما شدد المحافظ بالمرور على جميع أكشاك وحجرات المحولات للتأكد من إحكام غلقها بعد إجراء الصيانة اللازمة لها، مؤكدا تشكيل فرق طوارئ وفنية للعمل حال سقوط الأمطار الغزيرة على مستوى المحافظة وتجهيزها بسيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة حتى تستوعب شبكات الصرف مياه الأمطار، والتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطة محولات الرسوة، ومتابعة كفاءة محطات الصرف الصحي بالمحافظة وإقامة مصارف مياه أمطار تستوعب الكميات الغزيرة من الأمطار، وذلك استعدادا لتساقط الأمطار بغزارة في موسم الشتاء القادم.