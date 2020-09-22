برلين تدعو إلى الوحدة قبل القمة الأوروبية الطارئة

دعت الحكومة الألمانية إلى الوحدة قبل القمة الطارئة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي.وقال وزير الدولة في الخارجية الألمانية، ميشائيل روت، اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماع تحضيري في بروكسل، إن هناك حاجة إلى الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتحدث بصوت واحد بشأن القضايا الخارجية والأمنية مع الجهات الفاعلة الرئيسية، مضيفا أنه في العلاقات مع الصين وتركيا تعتبر الوحدة "رسالة مهمة على نحو بالغ".يُذكر أن الاتحاد الأوروبي أخفق مؤخرا في تشكيل جبهة موحدة في السياسة الخارجية.. ورغم صغرها، تقف قبرص، العضو في الاتحاد، على سبيل المثال حائلا دون فرض عقوبات ضد أنصار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، لسعيها نحو فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي أيضا على تركيا، بسبب تنقيب الأخيرة عن الغاز في شرق البحر المتوسط.