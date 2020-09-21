محاكمة سائقين لطعن زميلهما بـ«كزلك» لخلاف على تحميل الركاب

أمرت نيابة السلام، اليوم الاثنين، بإحالة سائقين للجنايات لاتهامهما بالتعدي على سائق بسلاح أبيض "كذلك" بسبب أولوية التحميل بمنطقة النهضة.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين قاما بالتعدى على سائق بسلاح أبيض بعد مشاجرة نشبت بينهم بسبب أولوية التحميل وقام على إثرها المتهمين بالتعدى على المجنى عليه في منطقة البطن ولفظ أنفاسه بعد نقله المستشفى بأربعة أيام.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بقيام سائقين بالتعدى على آخر بسلاح أبيض بسبب أولوية التحميل وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.