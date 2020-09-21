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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بيطري الشرقية» تدشن حملة تحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:04 م
الدكتور بركات محمد
الدكتور بركات محمد
سارة الوردانى
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أعلن الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، عن انطلاق فاعليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعيه وحمى الوادي المتصدع، فضلا عن ترقيم وتسجيل للثروة الحيوانية بكافة المراكز والمدن والقرى لدعم مربي الماشية والحفاظ على الثروة الحيوانية والنهوض بها، مشيرًا إلى أن اليوم الأول من الحملة شهد تنفيذ 180 لجنة تحصين بقرى المحافظة شملت 3 لجان من المديرية و34 لجنة من أقسام الوقاية بالإدارات و143 لجنة من الوحدات البيطرية.

وأشاد علي بإقبال المواطنين واستجابتهم للحملة؛ نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرضين والأهمية القصوى للتحصين وترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية.

وتيسيرًا على المواطنين، أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم لتحصين وترقيم الحيوانات من بيت إلى بيت.

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