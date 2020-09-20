«الصحة العالمية»: الوضع في العراق لم يصل لحد الانهيار

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل، اليوم الأحد، أن الوضع في العراق بسبب فيروس كورونا لم يصل إلى حد الانهيار.وأشار إسماعيل- في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية- إلى أن "المنظمة ستتبنى حملة توعوية في كربلاء تنطلق بالتزامن مع الزيارة الأربعينية"، موضحا: "وصلنا إلى ما يقارب 50% من قدرتنا الاستيعابية في المستشفيات".وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس السبت، تسجيل 3907 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.