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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«محدش نزل».. «هاشتاج» للمصريين يسخر من فشل دعوات الإرهابية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:54 م
الهارب محمد علي
الهارب محمد علي
إيمان ماهر
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عقب الدعوات الوهمية التي أطلقها إعلام القنوات الإرهابية ومواقعهم للنزول في مظاهرات وثورة حسب وصفهم، لم تلق هذه الدعوات أي تجاوب من الشعب المصري فقرروا أن يطلقوا الهاشتاجات لحث الناس على النزول عبر لجان إلكترونية، ليرد عليهم الشعب المصري بهاشتاج" #محدش_نزل".

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من "هاشتاجات" التحريض والتي دعا إليها المقاول الهارب محمد علي، وقال أحد رواد تويتر:"‏صباح الفل ع الحلوين.. طمنونى الثورة بدأت ولا لسه الثوار نايمين".

بينما قال أحمد:"بعد صلاة الظهر كمان شويه هتبقي بعد العصر، وكمان شويه هتبقي بعد المغرب وبعدين العشاء، والفجر وبعدين يقولك شفت مهزوزين إزاي"، ليضيف ‎محمود رشاد:"محدش شاف الثورة يا جدعان".

وبطريقة كوميدية قالت "كنوز" أحد رواد تويتر:"‏مستنية الثورة من الساعة 7 الصبح.. أنتم فين حددوا مكانكم"، في حين قال محمود طلعت:" أنا عامل ثورة صغيره كدا في البيت علي قدنا، يا ريت تحضري وتشرفينا متخافيش هي في السر محدش عارف عنها حاجة".

وتابع آخر:" ‏بقالكو سنين مبتعملوش حاجة غير إنكم بتغيروا اسم الهاشتاجات بتاعتكوا، على أساس إن الاسم هو اللي بيدي دوافع بس اللي متعرفهوش إن الدافع نفسه صعب توصلوا له، ومش هتقدروا توصلوله".

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