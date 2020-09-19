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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة إخوانى متهم بهتك عرض طفلين بالشروق للجنايات

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:38 م
متهم بهتك عرض
متهم بهتك عرض
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أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم السبت بإحالة المتهم الإخواني بالاعتداء على طفلين بالشروق للجنايات.

وكانت النيابة قد باشرت التحقيقات مع المتهم بالاعتداء جنسيا على طفل يبلغ من العمر 11 عاما، يعمل لديه بمحل صيانة الأجهزة الكهربائية، بمدينة الشروق، وأوضحت التحريات أن المتهم على صلة بجماعة الإخوان الإرهابية، وشارك في عدد من المظاهرات خلال الفترة من 2013 إلى 2015، وتم تحرير محضر ضده بتهمة الانضمام لجماعة مخالفة للقانون، كما أوضحت التحريات أن قوات الأمن ضبطت هاتفا محمولا بحوزة المتهم به عدد من الفيديوهات الخاصة بجماعة الإخوان الإرهابية وبها فيديو أثناء هتكه عرض طفل ثان.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الشروق، بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بقيام متهم بالتعدي جنسيًا على نجله، والذي يعمل طرفه بمحل صيانة الأجهزة الكهربائية.

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