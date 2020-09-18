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السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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«فيلا وشركة بـ3 ملايين يورو».. محمد الباز يكشف ثروات المقاول الهارب محمد علي في أسبانيا
الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:38 م
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كشف الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، ثروات المقاول الهارب محمد علي من داخل عقر داره في أسبانيا.
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