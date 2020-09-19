بدء المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة فى الأقصر
السبت 19/سبتمبر/2020 - 06:54 ص
هدى الأميرطباعة
بدأت فعاليات مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بمحافظة الأقصر، الجمعة، والتي تستمر حتى نهاية ديسمبر، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل المبادرات الرئاسية لـ"100 مليون صحة"، وبناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.
وتهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة (السكر والضغط ) و(الاعتلال الكلوي)، وكذلك متابعة الفحص والعلاج والحد من المضاعفات ووفيات تلك الأمراض.
كما تستهدف المبادرة كلا من الفئات العمرية فوق 40 عامًا، وجميع المواطنين من عمر 18 إلى 40 عامًا، والذين سبق تسجيلهم بقاعدة بيانات "100 مليون صحة" السابقة بارتفاع السكر أو الضغط.
ومن خلال المبادرة يتم الكشف المبكر للسكر والضغط، والكشف المبكر للاعتلال الكلوي، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف العلاج بشكل دوري، والتوعية الصحية لجميع المواطنين.
وقامت مديرية الصحة بالأقصر بتجهيز ما يقرب من 59 نقطة وفريقا طبيا على جميع أنحاء المحافظة منها ٦ نقاط متحركة، ويتم العمل على فترتين من 9 صباحا وحتى 3 عصرًا، ومن 3 عصرًا وحتى 9 مساءً طوال أيام الأسبوع.
كما تم التشديد على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم المترددين بتحقيق التباعد الاجتماعي الذي يضمن سلامة المواطنين.
وتهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة (السكر والضغط ) و(الاعتلال الكلوي)، وكذلك متابعة الفحص والعلاج والحد من المضاعفات ووفيات تلك الأمراض.
كما تستهدف المبادرة كلا من الفئات العمرية فوق 40 عامًا، وجميع المواطنين من عمر 18 إلى 40 عامًا، والذين سبق تسجيلهم بقاعدة بيانات "100 مليون صحة" السابقة بارتفاع السكر أو الضغط.
ومن خلال المبادرة يتم الكشف المبكر للسكر والضغط، والكشف المبكر للاعتلال الكلوي، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف العلاج بشكل دوري، والتوعية الصحية لجميع المواطنين.
وقامت مديرية الصحة بالأقصر بتجهيز ما يقرب من 59 نقطة وفريقا طبيا على جميع أنحاء المحافظة منها ٦ نقاط متحركة، ويتم العمل على فترتين من 9 صباحا وحتى 3 عصرًا، ومن 3 عصرًا وحتى 9 مساءً طوال أيام الأسبوع.
كما تم التشديد على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم المترددين بتحقيق التباعد الاجتماعي الذي يضمن سلامة المواطنين.