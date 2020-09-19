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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة فى الأقصر

السبت 19/سبتمبر/2020 - 06:54 ص
مبادرة فحص وعلاج
مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة
هدى الأمير
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بدأت فعاليات مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بمحافظة الأقصر، الجمعة، والتي تستمر حتى نهاية ديسمبر، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل المبادرات الرئاسية لـ"100 مليون صحة"، وبناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وتهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة (السكر والضغط ) و(الاعتلال الكلوي)، وكذلك متابعة الفحص والعلاج والحد من المضاعفات ووفيات تلك الأمراض.

كما تستهدف المبادرة كلا من الفئات العمرية فوق 40 عامًا، وجميع المواطنين من عمر 18 إلى 40 عامًا، والذين سبق تسجيلهم بقاعدة بيانات "100 مليون صحة" السابقة بارتفاع السكر أو الضغط.

ومن خلال المبادرة يتم الكشف المبكر للسكر والضغط، والكشف المبكر للاعتلال الكلوي، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف العلاج بشكل دوري، والتوعية الصحية لجميع المواطنين.

وقامت مديرية الصحة بالأقصر بتجهيز ما يقرب من 59 نقطة وفريقا طبيا على جميع أنحاء المحافظة منها ٦ نقاط متحركة، ويتم العمل على فترتين من 9 صباحا وحتى 3 عصرًا، ومن 3 عصرًا وحتى 9 مساءً طوال أيام الأسبوع.

كما تم التشديد على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم المترددين بتحقيق التباعد الاجتماعي الذي يضمن سلامة المواطنين.

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