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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«مصر تنهض مع السيسي».. المصريون يردون على جرائم الإخوان بإنجازات الرئيس

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:19 م
السيسي
السيسي
سمر مدحت
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انتشر منذ يومين بشدة هاشتاج "افتكر جرائم الإخوان"، والذي شارك فيه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، للتذكير بكل أعمال العنف والتخريب والفتن التي قامت بها الجماعة وقت حكمها وما بعد ذلك، مؤكدين إنها جرائم لا تنسى.

وعقب ذلك كانت هناك مرحلة ثانية من الهاشتاج بذكر إنجازات الرئيس من خلال هاشتاج "مصر تنهض مع السيسي" الذي تصدر حاليًا قائمة الأكثر تداولًا في موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، عبر فيه المصريين عن الامتنان تجاه ما قام به الرئيس. وترصد "الدستور" مدى التفاعل على ذلك الهاشتاج.

باستخدام أداة Talkwalker يظهر أن هناك 33.2 ألف تفاعلوا على هاشتاج "مصر تنهض مع السيسي"، بموجب 2500 تغريدة، فيما أعاد مشاركة التغريدات أكثر من 62 متفاعل، وتوقعت الأداة وصول التفاعل على الهاشتاج
«مصر تنهض مع السيسي»..

ـ صورة 1
استخدم المتفاعلون مصطلحات تعبيرية عديدة لها علاقة بذلك الهاشتاج كان منها: "كمل يا سيسي، يلا يا خرفان، السيسي مسيرة عطاء، السيسي غالي بمصر عالي، معاك ياريس، السيسي مكمل بأمر الشعب، السيسي قوتنا وقدوتنا".
«مصر تنهض مع السيسي»..
ـ صورة 2
كما رصدت الأداة مدى التفاعل بالنسبة للذكور والإناث، فبلغت نسبة مشاركة الإناث 29.6%، أما الذكور فكانت 70.4%، أما الفئات العمرية فبلغت نسبة مشاركة الفئة العمرية من 18 - 24 نحو 24.3%، فيما كانت نسبة تفاعل الفئة من 25 - 34 نحو 40.8%، بينما الفئة العمرية من 44 - 35 بلغت نسبتها 25.5%.
«مصر تنهض مع السيسي»..
ـ صورة 3
أما اللغات الأكثر مشاركة في ذلك الهاشتاج، بلغت نسبة المشاركة باللغة العربية 99.2%، بينما اللغة الإنجليزية بلغت 0.7%، تليها المشاركة باللغة الفارسية بنسبة 0.1%، وأخيرًا المشاركة باللغة والتي بلغت 0.1%.
«مصر تنهض مع السيسي»..
ـ صورة 4
وعلى صعيد الدول التي شاركت في ذلك الهاشتاج، تصدرت المملكة العربية السعودية نسبة المشاركة بـ50.9%، ثم مصر بنسبة 41.1%، ثم الإمارات بنسبة 1.6%، جاءت من بعدها الكويت 1.5%، ثم إيطاليا بنسبة 0.8%، وأخيرًا كندا بنسبة 0.7%.

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