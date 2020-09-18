«مصر تنهض مع السيسي».. المصريون يردون على جرائم الإخوان بإنجازات الرئيس



انتشر منذ يومين بشدة هاشتاج "افتكر جرائم الإخوان"، والذي شارك فيه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، للتذكير بكل أعمال العنف والتخريب والفتن التي قامت بها الجماعة وقت حكمها وما بعد ذلك، مؤكدين إنها جرائم لا تنسى.



وعقب ذلك كانت هناك مرحلة ثانية من الهاشتاج بذكر إنجازات الرئيس من خلال هاشتاج "مصر تنهض مع السيسي" الذي تصدر حاليًا قائمة الأكثر تداولًا في موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، عبر فيه المصريين عن الامتنان تجاه ما قام به الرئيس. وترصد "الدستور" مدى التفاعل على ذلك الهاشتاج.



باستخدام أداة Talkwalker يظهر أن هناك 33.2 ألف تفاعلوا على هاشتاج "مصر تنهض مع السيسي"، بموجب 2500 تغريدة، فيما أعاد مشاركة التغريدات أكثر من 62 متفاعل، وتوقعت الأداة وصول التفاعل على الهاشتاج انتشر منذ يومين بشدة هاشتاج "افتكر جرائم الإخوان"، والذي شارك فيه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، للتذكير بكل أعمال العنف والتخريب والفتن التي قامت بها الجماعة وقت حكمها وما بعد ذلك، مؤكدين إنها جرائم لا تنسى.وعقب ذلك كانت هناك مرحلة ثانية من الهاشتاج بذكر إنجازات الرئيس من خلال هاشتاج "مصر تنهض مع السيسي" الذي تصدر حاليًا قائمة الأكثر تداولًا في موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، عبر فيه المصريين عن الامتنان تجاه ما قام به الرئيس. وترصد "الدستور" مدى التفاعل على ذلك الهاشتاج.باستخدام أداة Talkwalker يظهر أن هناك 33.2 ألف تفاعلوا على هاشتاج "مصر تنهض مع السيسي"، بموجب 2500 تغريدة، فيما أعاد مشاركة التغريدات أكثر من 62 متفاعل، وتوقعت الأداة وصول التفاعل على الهاشتاج



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استخدم المتفاعلون مصطلحات تعبيرية عديدة لها علاقة بذلك الهاشتاج كان منها: "كمل يا سيسي، يلا يا خرفان، السيسي مسيرة عطاء، السيسي غالي بمصر عالي، معاك ياريس، السيسي مكمل بأمر الشعب، السيسي قوتنا وقدوتنا".

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كما رصدت الأداة مدى التفاعل بالنسبة للذكور والإناث، فبلغت نسبة مشاركة الإناث 29.6%، أما الذكور فكانت 70.4%، أما الفئات العمرية فبلغت نسبة مشاركة الفئة العمرية من 18 - 24 نحو 24.3%، فيما كانت نسبة تفاعل الفئة من 25 - 34 نحو 40.8%، بينما الفئة العمرية من 44 - 35 بلغت نسبتها 25.5%.

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أما اللغات الأكثر مشاركة في ذلك الهاشتاج، بلغت نسبة المشاركة باللغة العربية 99.2%، بينما اللغة الإنجليزية بلغت 0.7%، تليها المشاركة باللغة الفارسية بنسبة 0.1%، وأخيرًا المشاركة باللغة والتي بلغت 0.1%.