طرق ومساكن آدمية.. كيف استفاد سكان العشوائيات من مشاريع الدولة؟

كذب الإخوان تراه يومًا بعد يوم على أرض الواقع من خلال المشاريع التي دشنتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستطاعت أن تنقل سكان العشوائيات إلى أماكن آدمية بنتها لهم الدولة لتقيهم شر المخاطر التي يتعرضون لها في مساكن غير آدمية، حيث دشّن الرئيس عبدالفتاح السيسي حي الأسمرات3 لسكان العشوائيات.لم تقتصر مشاريع "السيسي" على سكن آدمي لسكان العشوائيات فقط، بل افتتح عدة أنفاق وطرق استطاعت أن تخدم المواطن المصري، مثل أنفاق 3 يوليو، ومحور روض الفرج وجسر تحيا مصر الملجم، وأنفاق تحيا مصر، التي وفرّت للمواطن وقتًا في الوصول إلى طريق محدد وجهدًا كبيرًا للتنقل بين مكان وآخر، في تطور مذهل للطرق في مصر.