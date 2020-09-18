شعراوى: إقبال كبير على التصالح فى مخالفات البناء بعد تدخلات الرئيس

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن كل المحافظات تشهد إقبالًا كبيرًا على مدار اليوم في أعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، وذلك بعد التيسيرات التي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية، والتي من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأي مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقي الأوراق المطلوبة خلال شهرين، ومبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح.وأكد شعراوي، أن تلك القرارات الأخيرة، جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك عددا من المحافظات قام بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم لتحديد عدد من المدارس لاستقبال المواطنين الراغبين في التصالح بها للتخفيف على المراكز التكنولوجية والوحدات القروية، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا على مدار اليوم من المواطنين، وذلك بالإضافة إلى أن هناك حوالى 320 مركزًا تكنولوجيًا تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.وشدد شعراوي على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدورية على مدار اليوم لسير العمل في هذا الملف والتأكد من تذليل أي عقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين، مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين في المنظومة.وأشاد شعراوي بالجهود التي يقوم بها كل العاملين بالإدارة المحلية والقيادات التنفيذية فيما يخص ملف التصالح، والذي يتابعه رئيس مجلس الوزراء عبر تقارير يومية، لافتًا إلى أن هذا الملف سيكون محل تقييم لقيادات الإدارة المحلية.