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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الرى» تزيل 280 ألف حالة تعد على النيل

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:23 ص
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي،
وائل القمحاوى
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تلقي الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الجمعة، تقريرًا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ 280 ألفًا و663 إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، وإزالة 629 حالة تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الجاري، ونفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع 111 إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 287 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 100 إزالة على منافع الصرف.
 
وفي هذا الصدد من جانبه 111 إزالة خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2020 شملت إزالة 1 بمحافظة الجيزة، و4  بمحافظة الغربية، و2 بمحافظة المنوفية،  و29 بمحافظة البحيرة، و9 بمحافظة المنيا، و11 بمحافظة أسيوط، و10 بمحافظة سوهاج، و22 بمحافظة قنا، و23 بمحافظة الأقصر ليكون إجمالي الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن  56173 حالة تعد.

 جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية، أو مبان بالطوب الأحمر، أو أسوار، أو تشوينات، أو زراعة جسور المصارف، أو ردم بالجسور، أو قطع جسور المصارف، وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

هذا وتواصل الوزارة بكل أجهزتها تنفيذ كل الإزالات، بعزم لا يلين، والتصدي لجميع أشكال التعديات في مهدها على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا في تنفيذ كل الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.

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