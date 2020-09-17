«الأوقاف» تعقد ندوة للرأي عن «التصوف» الثلاثاء

يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ندوة للرأي حول «أثر التصوف في ترسيخ القيم وترقية النفس الإنسانية» يوم الثلاثاء المقبل.وقال وزير الأوقاف إن اختيار الوزارة لموضوع ندوتها الأسبوعية المشتركة مع الهيئة الوطنية للإعلام التي ستنقلها قناة النيل الثقافية على الهواء مباشرة الثلاثاء المقبل، نابع من الفهم الصحيح لحقيقة التصوف السمحة، وإيمانًا بدوره في ترقية الأخلاق والحس الإنساني، مشيرا إلى أن تاريخ التصوف حفل بالرحمة والتسامح وتأصيل القيم النبيلة والعمل على ترسيخها.