العثور على مواد متفجرة وصواريخ شمالي بغداد

أعلنت قيادة عمليات العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، العثور على مواد متفجرة وعدد من الصواريخ في قضاء الطارمية شمالي العاصمة.وقالت القيادة في بيان صحفي، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد متمثلة باللواء التاسع والخمسين، في فرقة المشاة السادسة تمكنت أثناء البحث والتفتيش من العثور على قنينة غاز مفخخة".وأضافت: "كما تم العثور أيضا على 3 قذائف RBG7 ضد الدروع وصاروخين من نوع كاتيوشا، وهي من مخلفات (تنظيم) داعش الإرهابي".