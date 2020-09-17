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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف ملابسات انتشار فيديو بالتعدى على مريضة نفسيًا فى الأقصر

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:29 م
التعدي على سيدة مريضة
التعدي على سيدة مريضة
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة انتشار فيديو بالتعدي على سيدة مريضة نفسيًا بالأقصر.

رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) تحت عنوان (الاعتداء على مريضة نفسية بميدان الملك عبدالله بدائرة قسم شرطة الأقصر).. بالفحص تبين للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر اشتباك أحد قائدى السيارات لفظيًا مع تلك السيدة بسبب خلاف على أولوية المرور، وهو ما دعاه لملاحقتها والاعتداء عليها، وآخر "تم تحديده بمقطع الفيديو" تصادف وجوده ومشاهدة المشادة إلا أنه اشترك بملاحقة المذكورة.

وقد أمكن للأجهزة الأمنية تحديد وضبط (قائد السيارة، مقيم بدائرة القسم) وكذا الشخص السالف الإشارة إليه والذى اشترك معه في المطاردة.. وبمواجهة قائد السيارة اعترف بارتكابه الواقعة لتعدى السيدة عليه لفظيًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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