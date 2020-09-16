بهاء سلطان يعلن فسخ تعاقده مع نصر محروس
الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:33 م
دعاء عبد المقصودطباعة
أعلن الفنان بهاء سلطان فسخ تعاقده مع المنتج الغنائي نصر محروس، بعد سلسلة طويلة من الخلافات بينهما.
وكتب بهاء سلطان عبر حسابه على «فيسبوك»: «إن ينصركم الله فلا غالب لكم.. الحمد لله تمَّ فسخ عقدي مع شركة (فري ميوزك نصر محروس)».
وامتدت خلافات نصر محروس وبهاء سلطان لأكثر من 8 سنوات.
وكتب بهاء سلطان عبر حسابه على «فيسبوك»: «إن ينصركم الله فلا غالب لكم.. الحمد لله تمَّ فسخ عقدي مع شركة (فري ميوزك نصر محروس)».
وامتدت خلافات نصر محروس وبهاء سلطان لأكثر من 8 سنوات.