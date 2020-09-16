بهاء سلطان يعلن فسخ تعاقده مع نصر محروس

أعلن الفنان بهاء سلطان فسخ تعاقده مع المنتج الغنائي نصر محروس، بعد سلسلة طويلة من الخلافات بينهما.وكتب بهاء سلطان عبر حسابه على «فيسبوك»: «إن ينصركم الله فلا غالب لكم.. الحمد لله تمَّ فسخ عقدي مع شركة (فري ميوزك نصر محروس)».وامتدت خلافات نصر محروس وبهاء سلطان لأكثر من 8 سنوات.