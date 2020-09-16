الأسواق الأمريكية تصعد بمؤشرات البورصة فى مستهل التعاملات

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي لدى مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، مدعومة بالارتفاعات الكبرى لأسواق المال الأمريكية.وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22%، ليصل إلى مستوى 11052 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2018 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1%، ليصل إلى مستوى 12729 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 4230 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88%، ليصل إلى مستوى 1887 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.68%، ليصل إلى مستوى 2766 نقطة.